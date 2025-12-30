VIDEO EXCLUSIV Spectacol în Premier League! Burnley – Newcastle 1-3, Nottingham – Everton 0-2 și West Ham – Brighton 2-2

Spectacol &icirc;n Premier League! Burnley &ndash; Newcastle 1-3, Nottingham &ndash; Everton 0-2 și West Ham &ndash; Brighton 2-2 Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Etapa a 19-a din Premier League a oferit din nou meciuri spectaculoase, goluri multe și răsturnări de situație. 

TAGS:
West HamBrightonPremier LeagueNewcastle United
Din articol

Campionatul Angliei se vede în exclusivitate pe VOYO în România, iar Sport.ro te ține la curent cu cele mai importante rezultate ale serii de marți.

Burnley – Newcastle 1-3

Newcastle a obținut o victorie importantă în deplasare, pe terenul lui Burnley. „Coțofenele” au început în forță, Joelinton deschizând scorul după doar 65 de secunde, după o centrare deviată a lui Anthony Gordon.

Oaspeții și-au dublat avantajul prin Wissa, care a profitat de o fază încâlcită în careu, însă Burnley a revenit în joc înainte de pauză. Josh Laurent a redus din diferență cu o voleu la colțul lung, după o deviere a lui Armando Broja.

Repriza secundă a fost una deschisă, cu ocazii la ambele porți. Burnley a fost aproape de egalare, însă Laurent a lovit bara, iar Nick Pope a avut intervenții decisive. 

Finalul le-a aparținut celor de la Newcastle, Bruno Guimaraes marcând golul care a securizat victoria și a urcat echipa pe locul 10. Burnley rămâne pe locul 19, la șase puncte de zona sigură.

Nottingham Forest – Everton 0-2

Everton a obținut o victorie clară pe terenul lui Nottingham Forest și a ajuns la al cincilea succes în ultimele nouă meciuri. James Garner, fost jucător al lui Forest, a deschis scorul în minutul 19, cu primul său gol după o pauză îndelungată.

Gazdele au avut posesia, dar au creat puține ocazii clare, iar Everton a lovit din nou pe contraatac. Thierno Barry a stabilit scorul final, după o pasă decisivă a lui Garner. „Caramelele” au urcat pe locul 8, la doar patru puncte de Top 4, în timp ce Forest rămâne pe 17, implicată în lupta pentru evitarea retrogradării.

West Ham – Brighton 2-2

La Londra, West Ham a ratat șansa de a pune capăt unei serii negative, terminând la egalitate cu Brighton într-un meci haotic. Partida a fost marcată de nu mai puțin de trei penalty-uri în prima repriză.

Jarrod Bowen a deschis scorul pentru „ciocănari”, însă Danny Welbeck a egalat de la punctul cu var. Atacantul lui Brighton a ratat apoi un al doilea penalty, trimițând mingea în transversală. West Ham a intrat în avantaj la pauză, după ce Lucas Paqueta a transformat un penalty acordat în urma intervenției VAR.

Brighton a revenit din nou în repriza secundă, Joel Veltman marcând golul de 2-2 după un corner. Ambele echipe au avut șanse de a câștiga, însă scorul a rămas neschimbat.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni
Cum va fi vremea de Revelion și &icirc;n ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptăm&acirc;ni
ARTICOLE PE SUBIECT
Eric de Oliveira a conturat play-off-ul Superligii! Cu cine se va bate FCSB: &bdquo;E &icirc;ntre ele&rdquo;
Eric de Oliveira a conturat play-off-ul Superligii! Cu cine se va bate FCSB: „E între ele”
Dinamo transferă de la rivală: &bdquo;Sută la sută e o opţiune!
Dinamo transferă de la rivală: „Sută la sută e o opţiune!"
Marian Aliuță &icirc;l avertizează pe starul lui FCSB: &bdquo;Face greșeli&rdquo;
Marian Aliuță îl avertizează pe starul lui FCSB: „Face greșeli”
ULTIMELE STIRI
Manchester United - Wolves 1-1! Trupa lui Amorim s-a &bdquo;&icirc;mpiedicat&rdquo; de codașa din Premier League
Manchester United - Wolves 1-1! Trupa lui Amorim s-a „împiedicat” de codașa din Premier League
Arsenal - Aston Villa 4-1! &bdquo;Tunarii&rdquo; au ăncheiat anul pe primul loc
Arsenal - Aston Villa 4-1! „Tunarii” au ăncheiat anul pe primul loc
&rdquo;Răm&acirc;ne Florin Tănase la FCSB?&rdquo; Gigi Becali, &icirc;ntrebat frontal despre starul campioanei
”Rămâne Florin Tănase la FCSB?” Gigi Becali, întrebat frontal despre starul campioanei
Gică Popescu a surprins c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre FCSB: &bdquo;Eu sunt convins&rdquo;
Gică Popescu a surprins când a fost întrebat despre FCSB: „Eu sunt convins”
Chelsea &ndash; Bournemouth 2-2! Trupa lui Maresca, doar egal &icirc;ntr-un meci nebun &icirc;n prima repriză
Chelsea – Bournemouth 2-2! Trupa lui Maresca, doar egal într-un meci nebun în prima repriză
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cutremur la Liverpool! &rdquo;Cormoranii&rdquo; și-au dat afară antrenorul &icirc;n mijlocul sărbătorilor

Cutremur la Liverpool! ”Cormoranii” și-au dat afară antrenorul în mijlocul sărbătorilor

A fost ofertat și de CFR Cluj și Universitatea Craiova, dar a ales-o pe FCSB și a eșuat: &rdquo;Nu se poate refuza!&rdquo;

A fost ofertat și de CFR Cluj și Universitatea Craiova, dar a ales-o pe FCSB și a eșuat: ”Nu se poate refuza!”

Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea Rom&acirc;niei: &bdquo;Ăsta e adevărul!&ldquo;

Olăroiu, mărturisire dureroasă despre imaginea României: „Ăsta e adevărul!“

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

FC Botoșani, doi atacanți de top pentru titlul &icirc;n Superligă, dar un cantonament de Liga 2!

FC Botoșani, doi atacanți de top pentru titlul în Superligă, dar un cantonament de Liga 2!

Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă &icirc;n cantonament cu echipa

Dinamo aruncă bomba! Semnează și pleacă în cantonament cu echipa



Recomandarile redactiei
&rdquo;Răm&acirc;ne Florin Tănase la FCSB?&rdquo; Gigi Becali, &icirc;ntrebat frontal despre starul campioanei
”Rămâne Florin Tănase la FCSB?” Gigi Becali, întrebat frontal despre starul campioanei
Ioan Andone s-a crucit c&acirc;nd a observat ce a făcut un club din Superliga: &rdquo;Nu am văzut așa ceva &icirc;n ultimii 20 de ani&rdquo;
Ioan Andone s-a crucit când a observat ce a făcut un club din Superliga: ”Nu am văzut așa ceva în ultimii 20 de ani”
Cutremur la Liverpool! &rdquo;Cormoranii&rdquo; și-au dat afară antrenorul &icirc;n mijlocul sărbătorilor
Cutremur la Liverpool! ”Cormoranii” și-au dat afară antrenorul în mijlocul sărbătorilor
Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: &rdquo;Plătesc!&rdquo;
Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: ”Plătesc!”
Arsenal - Aston Villa 4-1! &bdquo;Tunarii&rdquo; au ăncheiat anul pe primul loc
Arsenal - Aston Villa 4-1! „Tunarii” au ăncheiat anul pe primul loc
Alte subiecte de interes
Au bătut palma pentru transferul lui Niclas Fullkrug! 27 de milioane de euro + bonusuri
Au bătut palma pentru transferul lui Niclas Fullkrug! 27 de milioane de euro + bonusuri
David de Gea, rivalul lui Manchester United &icirc;n Premier League? Echipa la care ar putea ajunge portarul iberic
David de Gea, rivalul lui Manchester United în Premier League? Echipa la care ar putea ajunge portarul iberic
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: O lecție pentru președinte!
Roberto De Zerbi a spus lucrurilor pe față, la trei luni după plecarea de la Brighton: "O lecție pentru președinte!"
E gata! Roberto De Zerbi s-a &icirc;nțeles cu noua sa echipă
E gata! Roberto De Zerbi s-a înțeles cu noua sa echipă
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Lovitură pentru Budapesta. Capitala Ungariei a fost retrogradată la &bdquo;junk&rdquo; de Moody #039;s. &bdquo;Risc mare de incapacitate de plată&rdquo;

stirileprotv Lovitură pentru Budapesta. Capitala Ungariei a fost retrogradată la „junk” de Moody's. „Risc mare de incapacitate de plată”

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Cum va fi vremea de Revelion și &icirc;n ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptăm&acirc;ni

stirileprotv Cum va fi vremea de Revelion și în ianuarie 2026. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!