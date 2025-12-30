Campionatul Angliei se vede în exclusivitate pe VOYO în România, iar Sport.ro te ține la curent cu cele mai importante rezultate ale serii de marți.
Burnley – Newcastle 1-3
Newcastle a obținut o victorie importantă în deplasare, pe terenul lui Burnley. „Coțofenele” au început în forță, Joelinton deschizând scorul după doar 65 de secunde, după o centrare deviată a lui Anthony Gordon.
Oaspeții și-au dublat avantajul prin Wissa, care a profitat de o fază încâlcită în careu, însă Burnley a revenit în joc înainte de pauză. Josh Laurent a redus din diferență cu o voleu la colțul lung, după o deviere a lui Armando Broja.
Repriza secundă a fost una deschisă, cu ocazii la ambele porți. Burnley a fost aproape de egalare, însă Laurent a lovit bara, iar Nick Pope a avut intervenții decisive.
Finalul le-a aparținut celor de la Newcastle, Bruno Guimaraes marcând golul care a securizat victoria și a urcat echipa pe locul 10. Burnley rămâne pe locul 19, la șase puncte de zona sigură.
Nottingham Forest – Everton 0-2
Everton a obținut o victorie clară pe terenul lui Nottingham Forest și a ajuns la al cincilea succes în ultimele nouă meciuri. James Garner, fost jucător al lui Forest, a deschis scorul în minutul 19, cu primul său gol după o pauză îndelungată.
Gazdele au avut posesia, dar au creat puține ocazii clare, iar Everton a lovit din nou pe contraatac. Thierno Barry a stabilit scorul final, după o pasă decisivă a lui Garner. „Caramelele” au urcat pe locul 8, la doar patru puncte de Top 4, în timp ce Forest rămâne pe 17, implicată în lupta pentru evitarea retrogradării.
West Ham – Brighton 2-2
La Londra, West Ham a ratat șansa de a pune capăt unei serii negative, terminând la egalitate cu Brighton într-un meci haotic. Partida a fost marcată de nu mai puțin de trei penalty-uri în prima repriză.
Jarrod Bowen a deschis scorul pentru „ciocănari”, însă Danny Welbeck a egalat de la punctul cu var. Atacantul lui Brighton a ratat apoi un al doilea penalty, trimițând mingea în transversală. West Ham a intrat în avantaj la pauză, după ce Lucas Paqueta a transformat un penalty acordat în urma intervenției VAR.
Brighton a revenit din nou în repriza secundă, Joel Veltman marcând golul de 2-2 după un corner. Ambele echipe au avut șanse de a câștiga, însă scorul a rămas neschimbat.