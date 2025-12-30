Campionatul Angliei se vede în exclusivitate pe VOYO în România, iar Sport.ro te ține la curent cu cele mai importante rezultate ale serii de marți.



Burnley – Newcastle 1-3



Newcastle a obținut o victorie importantă în deplasare, pe terenul lui Burnley. „Coțofenele” au început în forță, Joelinton deschizând scorul după doar 65 de secunde, după o centrare deviată a lui Anthony Gordon.



Oaspeții și-au dublat avantajul prin Wissa, care a profitat de o fază încâlcită în careu, însă Burnley a revenit în joc înainte de pauză. Josh Laurent a redus din diferență cu o voleu la colțul lung, după o deviere a lui Armando Broja.



Repriza secundă a fost una deschisă, cu ocazii la ambele porți. Burnley a fost aproape de egalare, însă Laurent a lovit bara, iar Nick Pope a avut intervenții decisive.



Finalul le-a aparținut celor de la Newcastle, Bruno Guimaraes marcând golul care a securizat victoria și a urcat echipa pe locul 10. Burnley rămâne pe locul 19, la șase puncte de zona sigură.

