LIVERPOOL - MAN CITY LIVE 17.00 | Atac dur al lui Guardiola inaintea Supercupei: "Ar trebui sa facem 250 de puncte ca sa fim bagati in seama!" Anuntul FIFA care l-a enervat

Comentam impreuna toate fazele din LIVERPOOL - MAN CITY pe www.sport.ro, Facebook/Sport.ro si in aplicatia de mobil Sport.ro.

Castigatoarea tuturor trofeelor din Anglia in sezonul trecut, Manchester City, o intalneste in Supercupa Angliei pe Liverpool, cea care a terminat sezonul pe locul 2. Dezamagirea ratarii titlului de catre echipa lui Jurgen Klopp a fost insa anulata de victoria din finala UEFA Champions League.

Cele doua echipe au probleme inainte de meciul de pe Wembley dupa ce jucatori importanti au revenit abia saptamana aceasta la antrenamente: Firmino, Salah, Keita, Alisson sau Shaqiri, respectiv Ederson, Gabriel Jesus, Fernandinho, Otameni si Sergio Aguero.

Iata echipele probabile:

Liverpool:

Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Keita - Salah, Firmino, Wijnaldum

Manchester City:

Bravo - Walker, Stones, Otamendi, Zinchenko - De Bruyne, Rodri, David Silva - Bernardo Silva, Sterling, Sane

Atacul lui Guardiola

Antrenorul lui Man City s-a revoltat dupa ce niciun jucator al echipei sale nu a fost nominalizat la trofeul FIFA The Best. Liverpool, in schimb, are 3 jucatori pe lista.

"Nu cred ca vreun jucator a avut un sezon 2018/2019 mai bun decat Bernardo Silva, in care a castigat chiar si Nations League cu Portugalia. Ar trebui sa castigat 5 sau 6 trofee sau ajungem la 250 de puncte in clasament ca sa fie luati in considerare jucatorii nostri.



Astfel de trofee nu sunt interesante pentru urmatoarele 10-11 luni. Doar Champions League, optimile, sferturile, semifinalele si finala, doar astea conteaza. E putin nedrept.



In ultimii 8 ani Manchester City a castigat de 4 ori titlul. Dar niciun jucator n-a castigat trofeul, nici David Silva, nici Aguero, nici Kompany sau Yaya Toure. Il respect pe Salah, dar in acel sezon (2017/2018) in care am facut 100 de puncte, Kevin de Bruyne a fost mai bun.



Nu imi pot imagina ca Real Madrid si Barcelona sa castige 4 titluri si sa nu aiba un jucator acolo (pe lista nominalizatilor)" a spus Pep Guardiola.