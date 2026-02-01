VIDEO Cum a deschis scorul Rayan Cherki în Tottenham - Manchester City, de lângă Radu Drăgușin

Cum a deschis scorul Rayan Cherki în Tottenham - Manchester City, de lângă Radu Drăgușin Premier League
Tottenham și Manchester City se întâlnesc duminică, într-un duel de top din Premier League, transmis LIVE pe VOYO.

Tottenham - Manchester CityTottenhamManchester CityRayan Cherkiradu dragusin
Radu Drăgușin a fost titularizat în premieră de Thomas Frank, după ce a evoluat în două meciuri din postura de rezervă. Antrenorul lui Tottenham a mers pe mâna românului din primul minut pentru meciul cu Manchester City de pe teren propriu.

Implicată în lupta pentru titlu, Manchester City a deschis repede scorul în meciul din Londra prin Rayan Cherki, care a șutat cu dreptul de la marginea careului și l-a învins pe Vicario în minutul 11.

Radu Drăgușin a încercat să-l blocheze pe mijlocașul francez înainte ca acesta să șuteze spre poartă, dar fără succes.

VIDEO - Golul marcat de Cherki de lângă Radu Drăgușin, în Tottenham - Manchester City

Thomas Frank nu se poate baza pe 11 jucători, aici fiind incluși stoperii Micky van de Ven și Kevin Danso. Tottenham mizează pe un sistem cu trei fundași centrali, lângă Cristian Romero și Radu Drăgușin fiind retras portughezul Joao Palhinha, la bază închizător.

Tottenham - Manchester City | Echipele de start:

  • Tottenham: Vicario - Palhinha, Drăgușin, Romero - Gray, Gallagher, Bissouma, Udogie - Kolo Muani, Solanke, Simons
  • Rezerve: Kinsky, Byfield, Kyerematen, Odobert, Olusesi, Roswell, Sarr, Souza, Tel
  • Manager: Thomas Frank
  • Manchester City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Rodri - Semenyo, Cherki, Silva, Ait-Nouri - Haaland
  • Rezerve: Trafford, Ake, Alleyne, Foden, Lewis, Marmoush, McAidoo, Nico, Reijnders
  • Manager: Pep Guardiola
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Valul de ger se va extinde la aproape trei sferturi din țară. Temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius noaptea
Valul de ger se va extinde la aproape trei sferturi din țară. Temperaturile vor scădea până la -20 de grade Celsius noaptea
Tottenham - Manchester City 2-2 | „Cetățenii” i-au pus probleme lui Radu Drăgușin! Spurs a smuls remiza cu echipa lui Guardiola
FCSB – Csikszereda 1-0, ACUM. Salvatorul Cisotti, din nou prezent la datorie
Danemarca - Germania 34-27, în finala CE de handbal (VOYO). Gidsel & Co au tot: aur la JO, aur la CM și aur la EURO
Ciro Immobile a semnat în Ligue 1, competiție transmisă în exclusivitate de VOYO
Tottenham - Manchester City 2-2 | „Cetățenii” i-au pus probleme lui Radu Drăgușin! Spurs a smuls remiza cu echipa lui Guardiola
Strasbourg - PSG, de la 21:45, și meciurile zilei din Ligue 1, transmise exclusiv pe VOYO
Gigi Becali a tras tare și l-a convins să semneze cu FCSB: „Bani mulți!”

CSM București tremură! Echipa din Ardeal care a urcat pe primul loc în Liga Florilor după șapte victorii consecutive

"Aroganță?" Reacția lui Alex Dobre după Rapid - U Cluj, când a auzit ce a spus Dan Nistor

Lovitură! FCSB bate palma pentru transferul fotbalistului cotat la 700.000 de €

"A tras lozul câștigător" S-a convins după oferta făcută de FCSB pentru al treilea transfer al verii

Clubul lui Cosmin Contra a făcut anunțul: i-a fost reziliat contractul

FCSB – Csikszereda 1-0, ACUM. Salvatorul Cisotti, din nou prezent la datorie
Cu Radu Drăgușin vârf împins! Cum a înscris Tottenham primul gol cu Manchester City
Tottenham - Manchester City 2-2 | „Cetățenii” i-au pus probleme lui Radu Drăgușin! Spurs a smuls remiza cu echipa lui Guardiola
Cum arată tribunele Arenei Naționale la FCSB - Csikszereda
Danemarca - Germania 34-27, în finala CE de handbal (VOYO). Gidsel & Co au tot: aur la JO, aur la CM și aur la EURO
Radu Drăgușin, gafă uriașă! Manchester City nu a iertat și a înscris imediat
Tottenham - Manchester City, de la 22:00. Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Cu cât contribuie România la bugetul Uniunii Europene pentru fiecare euro pe care îl primește. Date oficiale

O prezentatoare meteo de la BBC, virală după ce a apărut în direct, la TV, așa. Detaliul care i-a făcut pe telespectatori să roșească

Un programator de 32 de ani din China a murit din cauza muncii excesive. I s-au atribuit sarcini chiar și după deces

Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele

