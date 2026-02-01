Radu Drăgușin a fost titularizat în premieră de Thomas Frank, după ce a evoluat în două meciuri din postura de rezervă. Antrenorul lui Tottenham a mers pe mâna românului din primul minut pentru meciul cu Manchester City de pe teren propriu.
Implicată în lupta pentru titlu, Manchester City a deschis repede scorul în meciul din Londra prin Rayan Cherki, care a șutat cu dreptul de la marginea careului și l-a învins pe Vicario în minutul 11.
Radu Drăgușin a încercat să-l blocheze pe mijlocașul francez înainte ca acesta să șuteze spre poartă, dar fără succes.
VIDEO - Golul marcat de Cherki de lângă Radu Drăgușin, în Tottenham - Manchester City
Thomas Frank nu se poate baza pe 11 jucători, aici fiind incluși stoperii Micky van de Ven și Kevin Danso. Tottenham mizează pe un sistem cu trei fundași centrali, lângă Cristian Romero și Radu Drăgușin fiind retras portughezul Joao Palhinha, la bază închizător.
Tottenham - Manchester City | Echipele de start:
- Tottenham: Vicario - Palhinha, Drăgușin, Romero - Gray, Gallagher, Bissouma, Udogie - Kolo Muani, Solanke, Simons
- Rezerve: Kinsky, Byfield, Kyerematen, Odobert, Olusesi, Roswell, Sarr, Souza, Tel
- Manager: Thomas Frank
- Manchester City: Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly - Rodri - Semenyo, Cherki, Silva, Ait-Nouri - Haaland
- Rezerve: Trafford, Ake, Alleyne, Foden, Lewis, Marmoush, McAidoo, Nico, Reijnders
- Manager: Pep Guardiola