Radu Drăgușin a fost titularizat în premieră de Thomas Frank, după ce a evoluat în două meciuri din postura de rezervă. Antrenorul lui Tottenham a mers pe mâna românului din primul minut pentru meciul cu Manchester City de pe teren propriu.



Implicată în lupta pentru titlu, Manchester City a deschis repede scorul în meciul din Londra prin Rayan Cherki, care a șutat cu dreptul de la marginea careului și l-a învins pe Vicario în minutul 11.



Radu Drăgușin a încercat să-l blocheze pe mijlocașul francez înainte ca acesta să șuteze spre poartă, dar fără succes.



VIDEO - Golul marcat de Cherki de lângă Radu Drăgușin, în Tottenham - Manchester City

