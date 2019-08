INCREDIBIL! Real Madrid putea da lovitura o noua lovitura: 65 de milioane pentru un jucator de la Liverpool! Reactia englezilor

Real Madrid ar fi putut realiza un transfer spectaculos.

Jose Antonio Vergara, un jurnalist columbian care a lucrat si pentru presa spaniola in trecut, a anuntat pe retelele de socializare faptul ca Real Madrid a ajuns la un acord cu Liverpool pentru brazilianul Fabinho. Potrivit acestuia, Fabinho ar semna un contract pana in 2024, iar Real Madrid ar achita celor de la Liverpool 65 de milioane de euro.

”Acord total intre Liverpool si Real Madrid. Fabinho va fi jucatorul Realului inainte de finalul perioadei de transferuri. Fotbalistul brazilian va semna pana in 2024, iar transferul va fi anuntat imediat ce Liverpool îi gaseste un inlocuitor. Clubul spaniol plateste 65 de milioane de euro plus alte 10 in variabile. Salariul fotbalistului va fi de 7.5 milioane de euro pe an” anunta Vergara, in exclusivitate pentru El Colombiano.

#EXCLUSIVA | Acuerdo TOTAL entre Real Madrid y Liverpool. ???????? FABINHO será jugador del #RealMadrid antes del cierre de mercado. Firmará hasta 2024. Más información en los próximos minutos. pic.twitter.com/ig4uNVn11H — José Luis Vergara (@JL_Vergara) August 6, 2019

Imediat dupa ce aceasta informatie a aparut, cei de la Liverpool Echo au contactat clubul iar acestia au dezmintit aceasta totul si au anuntat ca nu au de gand sa il vanda pe Fabinho in aceasta vara.