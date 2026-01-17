Nottingham - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 19:30! Deplasarea mai complicată decât pare pentru liderul din Premier League
Partida Nottingham - Arsenal va fi LIVE pe platforma VOYO, de la ora 19:30.
Arsenal vine după victoria din EFL Cup cu Chelsea, scor 3-2, și după remiza din etapa trecută din campioana, 0-0 în derby-ul cu Liverpool. Liderul din Premier League se află la șase puncte de Manchester City, formație de pe locul doi, înaintea acestei etape.
De cealaltă parte, Nottingham Forest se află pe poziția a 17 în campionat cu 21 de puncte în tot atâtea partide jucate. Echipam lui Sean Dyche vine după eliminarea șocantă din FA Cup, unde Nottingham a pierdut la loviturile de departajare în fața lui Wrexham după ce meciul s-a încheiat 3-3 în timpul regulamentar.
Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria „tunarilor” cu 3-0.
Ben White de la Arsenal, o variantă de întărire pentru Liverpool
Fundașul dreapta Conor Bradley va rata, cel mai probabil, tot restul sezonului, după ce a suferit o accidentare serioasă la genunchi.
Pe lista accidentaților de pe Anfield se mai numără stoperul Giovanni Leoni, mijlocașul defensiv Stefan Bajcetic și atacantul Alexander Isak.
Ben White de la Arsenal ar putea fi înlocuitorul ideal pentru Conor Bradley. Apărătorul lateral al „tunarilor” este pregătit să plece pentru a avea mai mult timp de joc în sezonul curent, conform Transfer News Live.
Anterior, el a fost dorit și de Everton, rivala locală a lui Liverpool. Se află, de asemenea, pe lista lui Juventus Torino, Manchester City și AS Monaco.
