Nottingham - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 19:30! Deplasarea mai complicată decât pare pentru liderul din Premier League

Partida Nottingham - Arsenal, din runda a 22-a din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO.

Nottingham - Arsenal, LIVE pe VOYO, de la 19:30

Arsenal vine după victoria din EFL Cup cu Chelsea, scor 3-2, și după remiza din etapa trecută din campioana, 0-0 în derby-ul cu Liverpool. Liderul din Premier League se află la șase puncte de Manchester City, formație de pe locul doi, înaintea acestei etape.

De cealaltă parte, Nottingham Forest se află pe poziția a 17 în campionat cu 21 de puncte în tot atâtea partide jucate. Echipam lui Sean Dyche vine după eliminarea șocantă din FA Cup, unde Nottingham a pierdut la loviturile de departajare în fața lui Wrexham după ce meciul s-a încheiat 3-3 în timpul regulamentar.

Ultima întâlnire dintre cele două formații s-a încheiat cu victoria „tunarilor” cu 3-0.

