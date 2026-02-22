Înaintea meciului, Dinamo a promovat partida prin intermediul unui videoclip controversat postat pe rețelele sociale în care apare un câine roșu care se plimba pe suprafața înzăpezită a Arenei Naționale și adulmecă o pană.

Florin Prunea: ”Niță țipă pe acolo 'aduceți penele'? Înseamnă că e închis la magazin”

Multe voci importante din fotbalul românesc, dar și mulți fani ai Rapidului au considerat că videoclipul poate fi interpretat drept un derapaj rasist, iar victoria obținută de giuleșteni le-a oferit fanilor Rapidului șansa să plătească niște polițe.

Suporterii Rapidului au dat replica prin bannerele afișate în tribune pe toată durata jocului. Conform Digi Sport, Robert Niță, fost jucător la Rapid și apropiat al lui Dan Șucu, s-a aflat și el printre cei care au vrut să le dea o replică dinamoviștilor.

”Aduceți penele”, ar fi strigat Robert Niță, potrivit sursei citate,iar Florin Prunea a ținut să îi dea o replică rapidistului.

”Simbolul vostru! Simbolul Rapidului. Simbolul... Maseurul lui Rapid! Are, mă, 20 de meciuri? Câte are?

El țipă pe acolo 'aduceți penele?'. Înseamnă că e închis la magazin la ora asta și nu era la cumpărături. E târziu de cumpărături acum”, a spus Florin Prunea la Digi Sport.