Transferul a intrat în linie dreaptă! Revelația din Premier League pierde un jucător important

Aston Villa, revelația primei părți de sezon din Premier League, va pierde un jucător ”cu nume” în această perioadă de mercato. Donyell Malen (26 de ani) pleacă de pe ”Villa Park” după doar un an.



Atacantul olandez, transferat în urmă cu un an pentru 25 de milioane de euro, va juca în Serie A. AS Roma a reușit să rezolve mutarea, iar Malen va ajunge la noua sa echipă în cursul zilei de miercuri, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.



Donyell Malen pleacă de la Aston Villa și semnează cu AS Roma



Capitolinii au reușit să își asigure serviciile lui Malen sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon. Pentru asta vor plăti două milioane de euro, la care se adaugă alte 25 din vară, pentru că Roma va fi obligată să-l transfere definitiv.

