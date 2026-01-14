Transferul a intrat în linie dreaptă! Revelația din Premier League pierde un jucător important

Aston Villa, revelația primei părți de sezon din Premier League, va pierde un jucător ”cu nume” în această perioadă de mercato. Donyell Malen (26 de ani) pleacă de pe ”Villa Park” după doar un an.
Atacantul olandez, transferat în urmă cu un an pentru 25 de milioane de euro, va juca în Serie A. AS Roma a reușit să rezolve mutarea, iar Malen va ajunge la noua sa echipă în cursul zilei de miercuri, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.
Donyell Malen pleacă de la Aston Villa și semnează cu AS Roma
Capitolinii au reușit să își asigure serviciile lui Malen sub formă de împrumut până la finalul acestui sezon. Pentru asta vor plăti două milioane de euro, la care se adaugă alte 25 din vară, pentru că Roma va fi obligată să-l transfere definitiv.
Roma a acceptat toate condițiile impuse de Aston Villa pentru transferul olandezului, astfel că mutarea a intrat în linie dreaptă și se așteaptă, cât de curând, anunțul oficial.
Malen a evoluat în 29 de partide pentru cei de la Aston Villa în toate competițiile, reușind să marcheze de șapte ori și să ofere alte două pase decisive.
Per total, Aston Villa și-a scos o bună parte din investiția făcută în acest transfer în urmă cu un an. Își va recupera suma de transfer, dar și o parte semificativă din salariul de 4,6 milioane de euro pe an pe care-l avea olandezul în Premier League.
Aston Villa, locul trei în Premier League
Aston Villa are 43 de puncte și este surpriza acestui sezon din Premier League. Echipa pregătită de Unai Emery este la egalitate cu Manchester City și la șase puncte distanță de liderul Arsenal.
