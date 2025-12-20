”Câinii” s-au deplasat la Arad pentru confruntarea cu UTA de pe ”Francisc von Neuman”, din etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României.



Alin Roman a deschis scorul în minutul 33, iar Valentin Costache a dus scorul la 2-0 în actul secund, mai exact în minutul 68 al confruntării.



La capătul celor 90 de minute, UTA a înregistrat toate cele trei puncte, iar Dinamo s-a întors la București la fel cum a venit.



Zeljko Kopic a recunoscut după eșecul de la Arad: ”E prima oară după mult timp”



La flash-interviu, după meci, Zeljko Kopic a recunoscut superioritatea formației dirijate de Adrian Mihalcea și a evidențiat că elevii săi au făcut multe greșeli.



De asemenea, Kopic a explicat și că Dinamo, după mult timp, nu a reușit să fie focusată în fața celor de la UTA, motiv pentru care a și pierdut meciul.



”UTA a fost echipa mai bună. Noi nu ne-am ridicat la nivelul așteptat, au fost la un nivel superior. Noi am făcut multe greșeli. Nu putem să cerem mai mult având în vedere prestația noastră.



E prima oară după mult timp în care nu am fost conectați la ceea ce trebuie să jucăm. A fost altceva ce am pregătit și cum ne doream să arătăm astăzi. Merită toate felicitările cei de la UTA.



Au folosit foarte bine spațiile din spatele fundașilor, nu am avut creativitate, am făcut multe greșeli personale. Le-am spus jucătorilor după meci că până la urmă avem un sezon bun.



Mai sunt și meciuri la care nu suntem la nivelul dorit. Am vrut mai mult pentru toți suporterii care au venit astăzi. Am făcut o treabă bună, trebuie să analizăm să vedem ce a fost bine și ce a fost rău.



Avem câteva poziții pe care trebuie să ne întărim. Analizăm variantele și vedem ce putem face”, a spus Zeljko Kopic.

