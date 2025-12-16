Dezvăluire teribilă a lui John Terry: "M-am gândit să sar de la etajul 25"! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie

Anul trecut, John Terry, fostul căpitan al lui Chelsea, a fost inclus în Hall of Fame-ul Premier League, un moment important, celebrat cu un mesaj emoționant din partea lui Jose Mourinho.

Antrenorul portughez a fost cel care l-a adus pe John Terry la Chelsea. În total, 717 meciuri a strâns John Terry în tricoul lui Chelsea, reușind să marcheze 67 de goluri și să ofere 27 de pase decisive, în ciuda faptului că juca pe postul de fundaș central.



John Terry, încă în cadrul clubului Chelsea



Apărătorul englez s-a retras din cariera fotbalistică în 2018, la 37 de ani, la Aston Villa, după un singur sezon petrecut la echipa din Birmingham, în care a bifat 36 de apariții.



John Terry, ca antrenor, a fost secund în perioada octombrie 2018 - iulie 2021 la Aston Villa, dar a trecut și pe la Leicester în perioada aprilie 2023 - iunie 2023, până să retrogradeze clubul în Championship.

Din iulie 2023, el face parte din Academia Chelsea.



De-a lungul carierei de fotbalist, John Terry a trecut pe la Academia lui West Ham și Chelsea, a evoluat pentru Chelsea U18, iar din 2000, pentru echipa mare a londonezilor. Tot în 2000, a fost trimis sub formă de împrumut un an la Nottingham Forest, ca din sezonul 2000/01 să evolueze constant pentru „albaștri”.

John Terry a vrut să se sinucidă după finala Ligii Campionilor cu Manchester United

