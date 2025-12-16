Dezvăluire teribilă a lui John Terry: "M-am gândit să sar de la etajul 25"! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie

Dezvăluire teribilă a lui John Terry: M-am g&acirc;ndit să sar de la etajul 25 ! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

John Terry, carieră impresionantă în Premier League, campionat care se vede pe VOYO.



TAGS:
John TerryChelseaPremier League
Din articol

Anul trecut, John Terry, fostul căpitan al lui Chelsea, a fost inclus în Hall of Fame-ul Premier League, un moment important, celebrat cu un mesaj emoționant din partea lui Jose Mourinho.

Antrenorul portughez a fost cel care l-a adus pe John Terry la Chelsea. În total, 717 meciuri a strâns John Terry în tricoul lui Chelsea, reușind să marcheze 67 de goluri și să ofere 27 de pase decisive, în ciuda faptului că juca pe postul de fundaș central.

John Terry, încă în cadrul clubului Chelsea

Apărătorul englez s-a retras din cariera fotbalistică în 2018, la 37 de ani, la Aston Villa, după un singur sezon petrecut la echipa din Birmingham, în care a bifat 36 de apariții.

John Terry, ca antrenor, a fost secund în perioada octombrie 2018 - iulie 2021 la Aston Villa, dar a trecut și pe la Leicester în perioada aprilie 2023 - iunie 2023, până să retrogradeze clubul în Championship.

Din iulie 2023, el face parte din Academia Chelsea.

De-a lungul carierei de fotbalist, John Terry a trecut pe la Academia lui West Ham și Chelsea, a evoluat pentru Chelsea U18, iar din 2000, pentru echipa mare a londonezilor. Tot în 2000, a fost trimis sub formă de împrumut un an la Nottingham Forest, ca din sezonul 2000/01 să evolueze constant pentru „albaștri”.

  • Premier League, EXCLUSIV pe VOYO

John Terry a vrut să se sinucidă după finala Ligii Campionilor cu Manchester United

Recent, John Terry a dezvăluit că s-a gândit la sinucidere, să se arunce de la etajul 25 al unei camere de hotel, după ce a ratat penalty-ul din finala Ligii Campionilor din 2008, cu Manchester United.

”După meci, ne-am întors cu toții la hotel, iar eu eram la etajul 25. Mă uitam pe fereastră și mă întrebam: «De ce? Pur și simplu de ce?». Nu spun că dacă ai avea această oportunitate ai sări, dar în acel moment îți trec prin cap lucruri.

Apoi, băieții au urcat și m-au dat jos. Sunt acele momente de genul «Ce-ar fi dacă?», în care pur și simplu nu știi nimic.

Încă și astăzi îmi trece prin minte acele momente. S-a mai estompat de-a lungul anilor, cu siguranță.

Acum, că sunt retras și nu mai am acea concentrare de a juca în fiecare săptămână și de a avea acea emoție, încă mă impresionează foarte mult acel moment al finalei Ligii Campionilor. Încă mă trezesc în toiul nopții și spun: «A, chiar s-a întâmplat asta, da». Nu cred că o să dispară vreodată.

John Terry: "Prietenii în fotbal sunt puțini și rari"

Când am ratat lovitura de pedeapsă la Moscova, am aflat foarte repede cine îmi sunt prietenii și cine sunt oamenii cărora le pasă cu adevărat de mine, care au grijă de mine.

Ray (n.r. – Wilkins) a fost primul care a sunat după meciul acela, asigurându-se că sunt bine, la fel și alte câteva persoane. Acelea sunt momentele care te fac să realizezi cu adevărat că prietenii în fotbal sunt puțini și rari. Dar cei adevărați, în momentele dificile, ies cumva în evidență.

Ray a fost genial și nu a fost vorba doar de verificarea aceea singulară”, a povestit recent John Terry, citat de The Sun

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie &icirc;ntr-o revistă. GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Oscar se retrage! Mijlocașul a luat decizia după ce a leșinat pe bicicletă
Oscar se retrage! Mijlocașul a luat decizia după ce a leșinat pe bicicletă
Scorurile serii &icirc;n Champions League! Cum s-au descurcat Barcelona, Chelsea, Inter, Tottenham, Liverpool sau Marseille
Scorurile serii în Champions League! Cum s-au descurcat Barcelona, Chelsea, Inter, Tottenham, Liverpool sau Marseille
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: &Icirc;ngrijorător, o boală misterioasă
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
S-a luat decizia! Care este sentința șoferului care a lovit mulțimea la parada lui Liverpool
S-a luat decizia! Care este sentința șoferului care a lovit mulțimea la parada lui Liverpool
Englezii au anunțat c&acirc;nd va reveni Radu Drăgușin &icirc;n lotul lui Thomas Frank
Englezii au anunțat când va reveni Radu Drăgușin în lotul lui Thomas Frank
Liverpool a făcut lista cu &icirc;nlocuitorii pentru Salah. Cinci nume grele pentru &rdquo;cormorani&rdquo;
Liverpool a făcut lista cu înlocuitorii pentru Salah. Cinci nume grele pentru ”cormorani”
ULTIMELE STIRI
Meciul cu Rapid, decisiv? Cisotti și Thiam s-au contrazis &icirc;n declarații
"Meciul cu Rapid, decisiv?" Cisotti și Thiam s-au contrazis în declarații
Din Rom&acirc;nia, direct la campioana din Bundesliga! A avut șansa vieții: &bdquo;Tuchel a atras atenția&rdquo;
Din România, direct la campioana din Bundesliga! A avut șansa vieții: „Tuchel a atras atenția”
S-a convins &icirc;nainte de ultima etapă din 2025: &rdquo;Dinamo e favorită la titlu&rdquo;
S-a convins înainte de ultima etapă din 2025: ”Dinamo e favorită la titlu”
Un patron din Superligă a &rdquo;spart banca&rdquo;: investiție de 30.000.000&euro; la echipă!
Un patron din Superligă a ”spart banca”: investiție de 30.000.000€ la echipă!
S-a luat decizia! Care este sentința șoferului care a lovit mulțimea la parada lui Liverpool
S-a luat decizia! Care este sentința șoferului care a lovit mulțimea la parada lui Liverpool
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Gigi Becali a mai rezolvat un transfer! FCSB negociază acum cu jucătorul

Sf&acirc;rșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi &icirc;n FIFA Arab Cup

Sfârșit de drum pentru Olăroiu! Naționala Emiratelor, zdrobită astăzi în FIFA Arab Cup

Rom&acirc;nul la care arabii se &icirc;nchină: &bdquo;Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune&ldquo;

Românul la care arabii se închină: „Inteligent, sclipitor, capabil de a rezista sub presiune“

&rdquo;E surpriza campionatului?&rdquo; Dumitru Dragomir, fără perdea: &rdquo;Doar o &icirc;nt&acirc;mplare, vedeți-vă de treabă&rdquo;

”E surpriza campionatului?” Dumitru Dragomir, fără perdea: ”Doar o întâmplare, vedeți-vă de treabă”

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și &bdquo;cadou&rdquo; pentru Alex Stoian

Unirea Slobozia - FCSB 0-2! Gol la ultima fază și „cadou” pentru Alex Stoian

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine &icirc;n Rom&acirc;nia!

Gata, Daniel Popa semnează. Fostul atacant de la FCSB revine în România!



Recomandarile redactiei
Din Rom&acirc;nia, direct la campioana din Bundesliga! A avut șansa vieții: &bdquo;Tuchel a atras atenția&rdquo;
Din România, direct la campioana din Bundesliga! A avut șansa vieții: „Tuchel a atras atenția”
Meciul cu Rapid, decisiv? Cisotti și Thiam s-au contrazis &icirc;n declarații
"Meciul cu Rapid, decisiv?" Cisotti și Thiam s-au contrazis în declarații
S-a convins &icirc;nainte de ultima etapă din 2025: &rdquo;Dinamo e favorită la titlu&rdquo;
S-a convins înainte de ultima etapă din 2025: ”Dinamo e favorită la titlu”
Un patron din Superligă a &rdquo;spart banca&rdquo;: investiție de 30.000.000&euro; la echipă!
Un patron din Superligă a ”spart banca”: investiție de 30.000.000€ la echipă!
Controversă &icirc;n Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare &icirc;n raportul oficial
Controversă în Spania: Andrei Rațiu, suspendat! Ce apare în raportul oficial
Alte subiecte de interes
Dezvăluire incredibilă a unei legende de la Chelsea despre Jose Mourinho: Ne-a spus să ne ducem naibii
Dezvăluire incredibilă a unei legende de la Chelsea despre Jose Mourinho: "Ne-a spus să ne ducem naibii"
Fanii lui John Terry, puși să scoată bani dacă vor autograful său! C&acirc;t costă o cină cu legenda lui Chelsea&nbsp;
Fanii lui John Terry, puși să scoată bani dacă vor autograful său! Cât costă o cină cu legenda lui Chelsea 
E gata! C&acirc;nd va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
E gata! Când va fi anunțat Joao Felix la noua echipă
Aș vrea să-l văd la Liverpool . Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
"Aș vrea să-l văd la Liverpool". Starul de la Chelsea considerat perfect pentru echipa pregătită de Arne Slot
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol &icirc;n Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, &icirc;n care a marcat
Paradoxul Jamie Vardy. Are un meniu neindicat sportivilor, dar la 37 de ani face spectacol în Premier League. Ce consuma la pauza partidei cu Tottenham, în care a marcat
Liverpool trece pe modul low cost . Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
Liverpool trece pe modul "low cost". Soluție de avarie după refuzul lui Zubimendi
CITESTE SI
Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie &icirc;ntr-o revistă. GALERIE FOTO

stirileprotv Gest inedit făcut de Angelina Jolie. Actrița și-a dezvăluit cicatricile cauzate de mastectomie într-o revistă. GALERIE FOTO

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, &icirc;ntr-un dosar de mită

stirileprotv Procurorii DNA fac percheziții la Răzvan Cuc, fostul ministru al Transporturilor, într-un dosar de mită

Planul guvernului după ce a majorat taxele și impozitele locale. Termen-limită 31 decembrie pentru primăriile din țară

stirileprotv Planul guvernului după ce a majorat taxele și impozitele locale. Termen-limită 31 decembrie pentru primăriile din țară

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!