Dezvăluire teribilă a lui John Terry: "M-am gândit să sar de la etajul 25"! Legenda lui Chelsea, aproape de tragedie

Anul trecut, John Terry, fostul căpitan al lui Chelsea, a fost inclus în Hall of Fame-ul Premier League, un moment important, celebrat cu un mesaj emoționant din partea lui Jose Mourinho.
Antrenorul portughez a fost cel care l-a adus pe John Terry la Chelsea. În total, 717 meciuri a strâns John Terry în tricoul lui Chelsea, reușind să marcheze 67 de goluri și să ofere 27 de pase decisive, în ciuda faptului că juca pe postul de fundaș central.
John Terry, încă în cadrul clubului Chelsea
Apărătorul englez s-a retras din cariera fotbalistică în 2018, la 37 de ani, la Aston Villa, după un singur sezon petrecut la echipa din Birmingham, în care a bifat 36 de apariții.
John Terry, ca antrenor, a fost secund în perioada octombrie 2018 - iulie 2021 la Aston Villa, dar a trecut și pe la Leicester în perioada aprilie 2023 - iunie 2023, până să retrogradeze clubul în Championship.
Din iulie 2023, el face parte din Academia Chelsea.
De-a lungul carierei de fotbalist, John Terry a trecut pe la Academia lui West Ham și Chelsea, a evoluat pentru Chelsea U18, iar din 2000, pentru echipa mare a londonezilor. Tot în 2000, a fost trimis sub formă de împrumut un an la Nottingham Forest, ca din sezonul 2000/01 să evolueze constant pentru „albaștri”.
John Terry a vrut să se sinucidă după finala Ligii Campionilor cu Manchester United
Recent, John Terry a dezvăluit că s-a gândit la sinucidere, să se arunce de la etajul 25 al unei camere de hotel, după ce a ratat penalty-ul din finala Ligii Campionilor din 2008, cu Manchester United.
”După meci, ne-am întors cu toții la hotel, iar eu eram la etajul 25. Mă uitam pe fereastră și mă întrebam: «De ce? Pur și simplu de ce?». Nu spun că dacă ai avea această oportunitate ai sări, dar în acel moment îți trec prin cap lucruri.
Apoi, băieții au urcat și m-au dat jos. Sunt acele momente de genul «Ce-ar fi dacă?», în care pur și simplu nu știi nimic.
Încă și astăzi îmi trece prin minte acele momente. S-a mai estompat de-a lungul anilor, cu siguranță.
Acum, că sunt retras și nu mai am acea concentrare de a juca în fiecare săptămână și de a avea acea emoție, încă mă impresionează foarte mult acel moment al finalei Ligii Campionilor. Încă mă trezesc în toiul nopții și spun: «A, chiar s-a întâmplat asta, da». Nu cred că o să dispară vreodată.
John Terry: "Prietenii în fotbal sunt puțini și rari"
Când am ratat lovitura de pedeapsă la Moscova, am aflat foarte repede cine îmi sunt prietenii și cine sunt oamenii cărora le pasă cu adevărat de mine, care au grijă de mine.
Ray (n.r. – Wilkins) a fost primul care a sunat după meciul acela, asigurându-se că sunt bine, la fel și alte câteva persoane. Acelea sunt momentele care te fac să realizezi cu adevărat că prietenii în fotbal sunt puțini și rari. Dar cei adevărați, în momentele dificile, ies cumva în evidență.
Ray a fost genial și nu a fost vorba doar de verificarea aceea singulară”, a povestit recent John Terry, citat de The Sun.