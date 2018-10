Momentul in care elicopterul in care se afla patronul lui Leicester EXPLODEAZA. Faza a fost surprinsa de camere. VIDEO

Patronul lui Leicester, miliardarul thailandez Vichai Srivaddhanaprabha, a murit in explozia de sambata seara, alaturi de alte patru persoane.

Momentul in care elicopterul in care se afla patronul lui Leicester a fost filmat de o camera de supraveghere. In imagini se poate vedea cum elicopterul se ridica de pe stadion la 200 de metri inaltime, dupa care isi pierde controlul si se transforma intr-un bulgare de foc si aterizeaza aproape de parcarea unde se aflau mai multi oameni care plecau de la meciul cu West Ham.

Autoritatile au anuntat ca au recuperat cutia neagra a elicopterului si o vor studia in urmatoarele ore in speranta ca vor afla ce s-a intamplat.

In accident si-au pierdut viata Vichai Srivaddhanaprabha, omul care a facut-o campioana pe Leicester, Kaveporn Punpara si Nursara Suknamai, angajatele lui Vichai plus pilotul Eric Swaffer si copilotul sau, Izabela Roza Lechowicz.