"Sunt eroi!" Detalii CUTREMURATOARE de la Leicester! Pilotul pierduse controlul elicopterului, dar a facut eforturi URIASE pentru a evita alte pierderi de vieti

Cameramanul Dan Cox de la Sky Sports a vazut tot ce s-a intamplat cu elicopterul patronului de la Leicester imediat cum a iesit de pe stadionul King Power.

Cox spune ca pilotul pierduse controlul aparatului de zbor, dar a facut eforturi vizibile pentru ca elicopterul sa aterizeze intr-un spatiu unde sa nu mai existe oameni. Altfel, tragedia putea avea proportii mult mai mari, crede Cox.

"M-am uitat in sus si am vazut cum elicopterul se invarte si nu mai poate fi controlat. N-am vazut in viata mea asa ceva. Nu stiu cum a facut pilotul, dar a parut ca reuseste sa incetineasca rotirea elicopterului si sa-l impinga intr-o colt al parcarii. Pentru mine, pilotul e un erou. La fel si cei doi politisti care erau in fata mea si care au incercat sa ajute imediat cum au vazut ce se intampla. Cred ca putea fi mult, mult mai rau daca pilotul nu facea ce a facut", a spus Cox pentru Sky.

Conform unor informatii aparute in aceasta seara, clubul pregateste un comunicat comun cu Politia si cu familia prin care sa faca anuntul oficial in ceea ce priveste efectele prabusirii elicopterului.

Intre timp, Leonardo Helicopters, fabrica producatoare a elicopterului Agusta Westland Aw-169, in care se afla patronul lui Leicester, sustine ca e pentru prima oara cand un asemenea model e implicat intr-un accident.