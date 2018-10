Ce ar fi cauzat prabusirea elicopterului in care se afla patronul lui Leicester. Politia a raspuns imediat

Englezii se intreaba ce a dus la traficul accident de la stadionul lui Leicester.

Partida dintre Leicester si West Ham s-a incheiat tragic pentru patronul gazdelor, care a decedat in urma prabusirii elicopterului sau. Alaturi de el au murit si alte patru persoane, doi piloti si doi angajati ai thailandezul care conducea Leicester.

Miliardarul Vichai Srivaddhanaprabha era faimos pentru faptul ca pleca de fiecare data de la meci cu elicopterul, care decola de fiecare data de pe gazonul King Power Stadium.

De aceasta data, pilotul a pierdut controlul imediat dupa decolare si s-a prabusit undeva langa parcarea arenei.

Presa engleza a lansat deja o prima ipoteza, una infirmata deja de politia locala din Leicester. Elicopterul s-ar fi ciocnit de o drona folosita de fortele de ordine pentru a monitoriza publicul la meciuri.

Politistii sustin ca drona nu era folosita in momentul accidentului de sambata seara.

"Folosim uneori o drona pentru a asigura siguranta publica, dar putem confirma ca drona nu era in functiune in momentul in care elicopterul a parasit stadionul sambata seara", e mesajul postat de politia din Leicestershire pe Twitter.

Autoritatile au anuntat ca au recuperat cutia neagra a elicopterului Agusta Westland AW169, iar primele raspunsuri vor veni in curand.

Aeronava era pilotata de Eric Swaffer si de copilotul acestuia, Izabela Roza Lechowicz. Alaturi de ei se afla patronul lui Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha si doi oameni din staff-ul acestuia, Nursara Suknamai si Kaveporn Punpare.