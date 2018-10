Cutremur in vestiarul lui Leicester la aflarea vestii ca patronul a murit. Cum au reactionat vedetele Vardy, Schmeichel si Maguire

Patronul care i-a adus un titlu lui Leicester, thailandezul Vichai Srivaddhanaprabha, a murit in accidentul aviatic petrecut sambata, dupa meciul cu West Ham. Omul de afaceri si inca patru persoane si-au pierdut viata dupa ce elicopterul cu care au decolat de pe gazon s-a prabusit in parcarea stadionului.

Fotbalistii lui Leicester au fost si ei anuntati de pierderea suferita de club, ei reactionand pe retelele de socializare.

Jamie Vardy, international englez: "Imi gasesc cu greu cuvintele. Pentru mine esti o legenda, un om incredibil cu un suflet urias, sufletul echipei Leicester. Iti multumesc pentru tot ce ai facut", a scris el.

Struggling to find the right words....but to me you are legend, an incredible man who had the biggest heart, the soul of Leicester City Football Club. Thank you for everything you did for…

Kasper Schmeichel, international danez: "Nu pot sa cred ce s-a intamplat. Sunt complet devastat si inima mea e franta. Inca nu pot sa imi revin dupa ce am vazut noaptea trecuta. Nu parea real. Este dificil de spus in cuvinte cat de mult ai insemnat pentru acest club si pentru oras. Stim cat de mult ai investit, dar e vorba de mai mult de atat. Iti pasa enorm de mult de soarta clubului si de comunitatea locala. Donatiile facute spitalelor din zona si toate actele de caritate nu vor fi uitate niciodata. Nu am intalnit niciodata un om ca tine. Munceai din greu, erai dedicat, erai pasionat si extrem de generos. Nu conta cine venea la tine, aveai mereu timp pentru toata lumea.

Imi voi aminti mereu de tine ca fiind un lider, un parinte si un om adevarat. Ai schimbat fotbalul. Ne-ai demonstrat ca imposibilul este posibil. Cand am venit la club in 2011 mi-ai spus ca in cel mult sase ani vom fi campioni. M-ai inspirat si am crezut in tine. M-ai facut sa simt ca nimic nu este imposibil. Efectiv ai facut ca visele mele sa devina realitate. Nu ai idee cat de mult insemni pentru mine si pentru familia mea. Sunt onorat ca am putut face parte dintr-o mica bucata a vietii tale".

Christian Fuchs, international austriac: "Iti multumesc! #theboss"

Harry Maguire, international englez: "Nu pot descrie in cuvinte ceea ce simt acum. Ai fost un om mare, bun la suflet si iubitor, care ne va lipsi tuturor. Nu voi uita niciodata de suportul pe care mi l-ai acordat, atat pe durata campionatului, cat si pe durata turneului final din Rusia. Odihneste-te in pace".

Words can't describe how I feel. A truly great, kind, loving man who will be missed so much by everyone.

I will never forget the Chairman's support, not only during my time @LCFC but also during the World Cup RIP #TheBoss