Imaginea INCREDIBILA care a emotionat milioane de oameni! Ce s-a intamplat in fata stadionului lui Leicester

Mii de suporteri englezi au venit la stadionul King Power pentru a depune flori, fulare sau scrisori omagiale pentru patronul thailandez. Omul cu o avere de 5 miliarde de lire a murit dupa ce elicopterul sau s-a prabusit in parcarea arenei, imediat dupa meciul cu West Ham de sambata (1-1).

Una dintre imaginile surprinse la stadion in cursul noptii a emotionat milioane de suporteri. O vulpe, animalul care e si simbol al clubului, a trecut prin fata covorului de amintiri aduse de oameni pentru a-l omagia pe Vichai Srivaddhanaprabha.



In a truly moving moment, Leicester City fan @Dipak__Gohil spotted a rare glimpse of a fox outside the King Power at 3:30am this morning ????

A picture speaks a thousand words ❤️ pic.twitter.com/tb4CuSIzq2