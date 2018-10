Cutremur si lacrimi la miezul noptii! Leicester a confirmat moartea patronului in accidentul TERIBIL de elicopter. Cine sunt ceilalti 4 oameni care au murit

Primul anunt oficial al clubului vine la mai bine de 24 de ore de la producerea accidentului!

UPDATE 00:25 Politia engleza a dat un comunicat in care anunta numele tuturor victimelor accidentului! In afara lui Vichai Srivaddhanaprabha, si-au mai pierdut viata doi membri ai staff-ului sau, Nursara Suknamai si Kaveporn Punpare, pilotul Eric Swaffer si Izabela Roza Lechowicz, care era pasagera in elicopter.

Patronul lui Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, si-a pierdut viata dupa ce elicopterul sau a cazut in fata stadionului, imediat dupa Leicester - West Hamp. Miliardarul thailandez obisnuia sa vina de la Londra cu elicopterul, apoi sa plece direct de pe gazon, imediat dupa jocuri. Leicester va deschide o carte de condoleante in care suporterii pot sa trimita un mesaj catre familia lui Srivaddhanaprabha.

Clubul englez a confirmat si numarul victimelor. In afara proprietarului, alte 4 persoane si-au pierdut viata in tragedia de sambata seara.

Meciul lui Leicester cu Southampton din Cupa Ligii, programat marti seara, a fost anulat, la fel si partida echipei U23 a lui Pascanu in fata lui Feyenoord din Premier League International Cup.

Pana in acest moment, Leicester nu a dat niciun detaliu in privinta identitatii celorlalte persoane care au murit in accidentul de elicopter.