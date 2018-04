Conte a fost sunat in DIRECT: "Exact cand nu trebuie ma suna..." Cine a intrerupt toata conferinta

Antonio Conte a fost sunat in direct la conferinta de presa a celor de la Chelsea.

Antonio Conte a sustinut miercuri o conferinta de presa, iar acesta a fost intrerupt de apelul telefonic primit de la sotia sa: "Era sotia mea. Mereu ma suna in cele mai proaste momente. Scuzati-ma" , s-a amuzat Conte.

Conte a vorbit si despre noua campioana a Angliei, Manchester City, spunand ca va domina fotbalul englez si la anul. "Manchester City este un club care continua sa domine, sa castigem nu numai in Anglia, ci se lupta si pentru Liga Campionilor. Ei au posibilitatea asta, este un club foarte puternic, au o echipa foarte importanta cu jucatori grozavi si este un club care vrea sa investeasca si sa imbunatateasca. Sunt multe lucruri foarte bune care functioneaza cum trebuie acolo" a spus antrenorul lui Chelsea.

Chelsea o va intalni pe Burnley maine in deplasare. Chelsea este la 8 puncte in spatele celor de la Tottenham care ocupa locul 4 in Premier League. "Nu este usor sa reducem aceasta diferenta, mai avem 5 meciuri de jucat, dar nu trebuie sa renuntam la lupta. Avem un meci foarte important la Burnley si nu va fi usor sa luam cele trei puncte" , a mai adaugat Antonio Conte.