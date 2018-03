Conte e OUT de la Chelsea! Dezvaluire URIASA in aceasta dimineata: "E aproape de a semna!" Cine ii ia locul italianului

Neymar traieste o noua dezamagire la PSG.

Paris Saint-Germain a cedat in dorinta de a-l aduce pe Luis Enrique in vara dupa ce au aflat ca fostul antrenor al Barcelonei este aproape de a semna cu Chelsea, anunta Le Parisien. Presa franceza scria zilele trecute ca Neymar si-l doreste pe Luis Enrique la PSG in locul lui Unai Emery.

Luis Enrique a luat o pauza de un an dupa despartirea de Barcelona iar Chelsea a fost prima care a mutat. Desi a luat titlul in sezonul trecut, Chelsea este in pericol sa rateze Liga Campionilor in viitoarea stagiune, fiind clasata pe locul 5.

In ceea ce il priveste pe Antonio Conte, acesta ar urma sa se intoarca in Italia, fie la Inter Milano, fie la nationala - desi a fost si pe lista celor de la PSG in urma cu cateva luni, rezultatele sub asteptari ale lui Chelsea cu Conte din acest sezon i-au facut pe francezi sa se razgandeasca.