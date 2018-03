BARCELONA - CHELSEA // Catalanii n-au mai invins-o de 13 ani pe Chelsea pe propriul teren! Conte: "Hazard mai are pana sa fie ca Iniesta"

Trei echipe din Spania sau trei din Anglia in sferturi? Dupa 1-1 in tur, Barcelona pleaca din postura de favorita la meciul de pe Camp Nou.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Miercuri, 12:00, LIVE LA PRO X: Tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei!

Alaturi de PSG - Real Madrid, duelul dintre Barcelona si Chelsea a fost considerat din start cel mai tare din optimile UEFA Champions League. In partida tur a fost 1-1 pe Stamford Bridge, insa Barca nu a mai invins-o pe Chelsea din sezonul 2004/2005! A urmat un 1-1 in semifinala din 2006, un 2-2 in sezonul 2006/2007, 0-0 in semifinala din 2009 si din nou 2-2 in semifinala din 2012.

Eden Hazard, starul lui Chelsea in acest moment, a fost adesea comparat cu Andres Iniesta, insa Antonio Conte spune ca Hazard mai are pana sa poate fi comparat cu spaniolul: "Hazard este mai mult un numar 10, Iniesta este mijloc. Vorbim despre 2 jucatori diferiti cu 2 cariere diferite.



Iniesta a castigat mult in cariera. Hazard trebuie sa inceapa sa castige trofee importante in cariera lui" a spus Conte. Hazard a castigat cu Chelsea 2 titluri in Premier League si Europa League, in timp ce Iniesta are 8 titluri in La Liga, 4 trofee UEFA Champions League, dar si Cupa Mondiala cu Spania.

Cei de la Barcelona mizeaza pe Messi, cel care a reusit in partida tur sa sparga gheata contra lui Chelsea dupa peste 700 de minute fara gol inscris clubului englez. Messi a fost menajat in weekend si pentru meciul cu Chelsea, dar si dupa ce a devenit pentru a 3-a oara tata.