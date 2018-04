"CSA Steaua e o gluma! Si eu pot sa joc in Liga a 4-a". Mihai Stoica a izbucnit la adresa Stelei Armatei si a contestatarilor

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, spune ca CSA Steaua, formatia condusa de Marius Lacatus, "este o gluma".

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Mihai Stoica, directorul sportiv al FCSB, a reactionat nervos atunci cand a fost intrebat intr-o emisiune despre CSA Steaua. El a spus ca echipa Armatei este "o gluma".

"Nu vorbesc de liga a patra! Pot sa joc la liga a patra, dar nu vorbesc. Aceasta echipa este o gluma! Toti cei care sustin echipa sunt impotriva lui Gigi Becali. FCSB este Steaua! Am avut 40.000 de oameni cu Lazio. Depsre ce vorbim aici? Steaua, in 2001, a iesit campioana si avea meciuri la care erau 3.000 de oameni in Ghencea. Meciul este duminica seara, omul munceste luni. Bucurestenii nu vin la meciuri! Cand ne chemam Steaua aveam mai multi spectatori? Hai sa vedem cati oameni vin cu Craiova. Spune-mi cinci jucatori de la aceasta echipa", a spus Mihai Stoica la Digisport.

CSA Steaua se va duela cu Academia Rapid pe 14 aprilie, pe National Arena.