La începutul acestui an, Manchester United și-a prezentat raportul financiar, iar datele arătau statistici năucitoare. Deși au unul dintre cele mai lucrative cluburi din lume și au avut încasări în anul fiscal trecut de aproape 670 de milioane de lire sterline, ”Diavolii roșii” conturau datorii curente și istorice de 1.3 miliarde de lire sterline.

Singurul motiv pentru care situația nu era și nu este una falimentară se rezumă și la faptul că societatea are o valoare estimată la 4.9 - 5.2 miliarde de lire sterline. Starea financiară este una incredibilă, în condițiile în care în 2005, când a fost preluat de familia Glazer, clubul înregistra o balanță negativă de doar 12 milioane de lire sterline.

Familia Glazer, care deține Manchester United, vrea să cumpere Al-Ittihad

Cea mai mare parte a capitalului folosit de Malcolm Glazer pentru a achiziționa Manchester United a venit sub formă de împrumuturi, majoritatea fiind garantate cu activele clubului, care trebuie să suporte acum plăți de dobânzi de până la 50 de milioane de lire sterline pe an.

Acum, s-a aflat planul familiei Glazer, care deține pachetul majoritar de la Manchester United, iar fanii sunt revoltați! Se pare că aceasta dorește să cumpere un club din Arabia Saudită, Al-Ittihad. Deși Manchester United nu trece prin momente bune din punct de vedere sportiv, dar nici din perspectiva infrastructurii lucrurile nu sunt bune, familia Glazer pregătește o astfel de mutare, care a născut multe reacții contra din partea fanilor de pe ”Old Trafford”.

Familia Glazer își pregăește, astfel, plecarea de la Manchester United?

Este posibil, însă, ca acest demers să ducă la retragerea parțială sau totală a ”Glazerilor” de la Manchester United. În vara care tocmai a trecut, mai mulţi membri ai familiei analizau posibilitatea de a-şi vinde participaţiile pe care le dețin la formațina din Premier League, după mai bine de două decenii de control asupra unuia dintre cele mai cunoscute cluburi de fotbal din lume.

Pentru ca tabloul să fie complet, informaţiile apăreau la mai bine de doi ani după ce familia Glazer a vândut aproximativ 29 la sută din clubul Manchester United către Jim Ratcliffe, preşedintele INEOS Group, care a preluat controlul operaţiunilor sportive ale echipei. Însă, chiar și la ora actuală familia Glazer deţine pachetul majoritar de acţiuni al clubului.