Mauricio Pochettino, dezavantajat la debutul de la Manchester United cu Liverpool:

Fundaşul echipei Manchester United, Leny Yoro, nu va fi suspendat, după ce cartonaşul roşu primit duminică - în timpul înfrângerii cu 4-0 suferite în faţa lui Liverpool, în Premier League - a fost anulat în urma unei contestaţii admise privind eliminarea sa incorectă, scrie Reuters.

Yoro a fost eliminat în minutul 8 pe Anfield, fiind sancţionat pentru împiedicarea unei ocazii clare de a marca, după ce l-a faultat pe atacantul lui Liverpool, Alexander Isak, chiar la marginea careului de pedeapsă.