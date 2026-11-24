Mauricio Pochettino, dezavantajat la debutul de la Manchester United cu Liverpool:
Fundaşul echipei Manchester United, Leny Yoro, nu va fi suspendat, după ce cartonaşul roşu primit duminică - în timpul înfrângerii cu 4-0 suferite în faţa lui Liverpool, în Premier League - a fost anulat în urma unei contestaţii admise privind eliminarea sa incorectă, scrie Reuters.
Yoro a fost eliminat în minutul 8 pe Anfield, fiind sancţionat pentru împiedicarea unei ocazii clare de a marca, după ce l-a faultat pe atacantul lui Liverpool, Alexander Isak, chiar la marginea careului de pedeapsă.
Dominik Szoboszlai a înscris din lovitura liberă rezultată în urma acestui fault.
"Suspendarea de o etapă a jucătorului a fost anulată, în urma admiterii contestaţiei privind eliminarea sa incorectă", a transmis marţi, printr-un comunicat, Federaţia Engleză de Fotbal (FA).
Comisia Independentă de Reglementare a precizat că va publica, la momentul oportun, argumentele scrise care au stat la baza anulării cartonaşului roşu.
Mauricio Pochettino, aflat duminică la debutul său pe banca tehnică a lui Manchester United, a susţinut că faultul comis de Yoro nu ar fi trebuit sancţionat cu cartonaş roşu, întrucât Isak nu avea controlul mingii, adăugând totodată că acest incident a schimbat radical cursul partidei, scrie Agerpres.ro.