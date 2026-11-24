Fiul lui Anghel Iordănescu, fost jucător retras în 2004 de la FC Vaslui după ce a mai evoluat pentru Steaua, Sportul Studențesc, Panionios, Rapid sau Petrolul, și-a început cariera pe bancă în 2010, ca interimar la Steaua. Ulterior a ocupat funcția de antrenor secund la Steaua și FC Vaslui, înainte de a prelua ca principal formațiile Fortuna Brazi, FCM Târgu Mureș și Pandurii Târgu Jiu, unde a înregistrat cel mai lung mandat ca număr de meciuri, 59.

Trofeele cu CFR Cluj și performanța de la EURO 2024

Prima aventură peste hotare a avut loc la CSKA Sofia, în 2016, fiind urmată de revenirea în România la Astra Giurgiu, CFR Cluj, Gaz Metan Mediaș și FCSB. Cele mai importante rezultate la nivel de club în țară le-a obținut alături de CFR Cluj, cu care a câștigat titlul în sezonul 2020-2021 și două Supercupe ale României, în 2018 și 2021, având o medie de 2,19 puncte pe meci în al doilea mandat.

Cea mai importantă perioadă din cariera sa rămâne mandatul de selecționer al României, desfășurat între ianuarie 2022 și iulie 2024. În 28 de partide pe banca primei reprezentative, Iordănescu a obținut o medie de 1,43 puncte pe meci, a câștigat grupa de la EURO 2024 și a calificat echipa în optimile de finală.