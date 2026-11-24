Fostul selecționer al României a ajuns la un acord cu Watford și va prelua formația din Championship, după demiterea italianului Alessio Dionisi.

Potrivit informațiilor Sport.ro, cele două părți au bătut palma marți seară, iar tehnicianul român va fi prezentat oficial de club în decursul zilei de miercuri. Despre acest subiect a scris și GSP.

Watford, locul #20 în Championship

Watford ocupă locul 20 în Championship, cu 15 puncte după 16 etape, și se află la doar patru puncte deasupra zonei retrogradării. Englezii l-au demis pe Dionisi după eșecul cu Sheffield United, scor 0-4.

Tehnicianul în vârstă de 48 de ani va deveni primul antrenor român din istorie care activează în fotbalul englez. Ultima sa experiență a fost la Legia Varșovia, de care s-a despărțit în octombrie 2025.

Ciprian Marica, la VOYO SPORT LIVE: ”Senzațională mutarea”

„Senzațională mutarea! Edi Iordănescu a demonstrat la echipa națională și a plecat într-un moment când era pe cai mari. Poate a exagerat și el, poate a vrut să se simtă mai mult apreciat, dar pentru România a făcut o treabă excelentă. A scos maximul dintr-o generație așa-zis de suflet. Mi se pare că în continuare și-a lăsat ușa deschisă, atât la națională, cât și la orice club din România.

Puțini antrenori români, în afară de Cristi Chivu și Răzvan Lucescu prin Grecia... Ar fi o mare performanță și m-aș bucura pentru el. Watford are puțină respirație față de Burnley și Derby County. Mamă, și are meci direct cu Derby peste două etape. Da...

Înseamnă că nu se pune problema de promovare anul ăsta. Mai mult de menținere, salvare. Cel mai bun jucător al echipei este portarul”, a spus Ciprian Marica, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.