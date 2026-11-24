Antrenorul lui PSV, Peter Bosz, despre rivalul Jose Mourinho: "Ceea ce a realizat în cariera sa profesională este incredibil"

Antrenorul echipei PSV Eindhoven, Peter Bosz, a declarat luni, în cadrul conferinţei de presă premergătoare deplasării echipei sale pe terenul lui Real Madrid, în etapa a cincea a Ligii Campionilor, că realizările lui Jose Mourinho în cariera sa profesională sunt "incredibile”, scrie EFE.

"Mourinho are, de asemenea, un stil foarte uşor de recunoscut; îşi pregăteşte jucătorii în mod excepţional şi ştim la ce să ne aşteptăm. Nu cred că cineva ar putea obţine un asemenea succes fără a evolua constant - şi eu fac acelaşi lucru. Încerc să învăţ. El are anumite repere; ceea ce a realizat în cariera sa profesională este incredibil şi, pur şi simplu, nu poţi obţine aşa ceva fără a te adapta la situaţii noi. Vreau să învăţ de la el - poţi învăţa din lecţiile sale. Obişnuiam să analizez ceea ce spunea şi vreau să transmit acest mesaj propriilor mei jucători. Este un antrenor foarte interesant. Nu am nimic negativ de spus despre el; avem personalităţi diferite. El face ceea ce consideră necesar pentru a câştiga, în timp ce eu am o filozofie diferită - nu spun că el procedează greşit, dar eu lucrez într-un alt mod. Suntem oameni foarte diferiţi, dar am un mare respect pentru el", a afirmat Bosz, printre ai cărui jucători se află românul Dennis Man.

Antrenorul a lăudat, de asemenea, echipa Real Madrid, care va încerca să obţină a zecea victorie consecutivă în toate competiţiile în meciul cu PSV: "Cred că joacă bine; au nouă victorii - unele obţinute chiar în ultimele minute -, ceea ce este un semn pozitiv, deoarece arată că luptă până la capăt pentru a câştiga. Participăm în Liga Campionilor de patru ani; am vizitat multe stadioane impresionante - acesta este spectaculos, dar am mai jucat şi pe altele similare".

El a subliniat însă prestaţiile solide ale echipei sale, PSV, împotriva altor cluburi europene de tradiţie: "Am obţinut un rezultat excelent acolo [împotriva lui Liverpool, în ediţia anterioară a competiţiei], câştigând cu 4-1. Acesta este un meci complet diferit, dar o parte a pregătirii constă în a avea încredere. Trebuie să avem multă încredere. Avem 4 puncte, dar există în continuare oportunităţi. Trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă şi să dăm totul. Nu există niciun motiv să fim atât de pesimişti", a punctat tehnicianul lui PSV, citat de Agerpres.

Olandezii anunță: 20.000.000€ pentru transferul lui Dennis Man!

Dennis Man (28 de ani) este foarte aproape de plecarea de la PSV Eindhoven, acolo unde a fost titular în sezonul precedent.

În această stagiune, internaționalul român a prins din ce în ce mai puține minute, iar viitorul său a fost intens dezbătut în presa din străinătate. Concret, Man și-ar dori un transfer la o echipă la care poate prinde mai multe minute și nu a dus lipsă de oferte.

Atalanta, Valencia și Lazio sunt doar câteva dintre echipele interesate de serviciile lui Dennis Man în următoarea perioadă de transferuri. Ultima a început deja negocierile cu PSV în vederea unui împrumut până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare în cazul în care românul va confirma pe Olimpico.

Transferul lui Dennis Man este un subiect intens dezbătut în Olanda, ținând cont că internaționalul român este printre cei mai bine plătiți jucători de la PSV Eindhoven. Transferat în urmă cu un an și jumătate de la Parma pentru opt milioane de euro, Man poate pleca de la echipa sa pentru o sumă mult mai mare.

Potrivit PSVinside.nl, suma de transfer în cazul său poate ajunge chiar și la 20 de milioane de euro. Totuși, se așteaptă ca acesta să strălucească în următoarele meciuri din UEFA Champions League, pe care PSV le va disputa cu Real Madrid și Atletico Madrid.

”Arnie Stewart (n.r. - directorul tehnic al lui PSV) l-a cumpărat pe Dennis Man de la Parma pentru aproximativ opt milioane de euro, însă acum se vehiculează sume în jurul a 20 de milioane de euro. Cifra pare destul de ridicată, dar un gol și/sau o pasă decisivă împotriva celor de la Real Madrid sau Atlético Madrid ar putea adăuga cu ușurință câteva milioane în plus, facilitând un transfer aproape sigur în această iarnă”, a transmis sursa citată anterior.