Echipa lui Enzo Maresca a încasat cel puțin un gol în 10 meciuri consecutive, în toate competițiile, o serie care nu s-a mai înregistrat din decembrie 2019, informează OPTA.
Bornă negativă atinsă de Manchester City! Nu s-a mai întâmplat așa ceva din 2019
„Cetățenii” au atins această bornă negativă în partida cu Napoli, din etapa a 5-a a fazei ligii din Champions League.
După o primă repriză fără goluri, Rasmus Hojlund a deschis scorul pentru formația italiană în minutul 55. Manchester City a restabilit egalitatea în minutul 67, prin Bouaddi, însă Napoli a revenit în avantaj în minutul 76, după golul lui Lang.
La momentul redactării acestui articol, scorul este 2-1 pentru formația italiană, iar partida era încă în desfășurare.
Dacă rezultatul se va păstra până la final, Napoli va urca pe locul 21 în clasamentul unic al competiției, cu 6 puncte. De cealaltă parte, Manchester City va coborî pe poziția a 10-a, cu 9 puncte după cinci etape.