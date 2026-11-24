Echipa lui Enzo Maresca a încasat cel puțin un gol în 10 meciuri consecutive, în toate competițiile, o serie care nu s-a mai înregistrat din decembrie 2019, informează OPTA.

Bornă negativă atinsă de Manchester City! Nu s-a mai întâmplat așa ceva din 2019

„Cetățenii” au atins această bornă negativă în partida cu Napoli, din etapa a 5-a a fazei ligii din Champions League.