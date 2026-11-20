Clubul englez de fotbal Manchester United a înregistrat o creştere de 174% a pierderilor după plata taxelor, ajungând la 18,1 milioane de euro în primul trimestru fiscal al anului 2027, perioadă care acoperă cele trei luni premergătoare datei de 30 septembrie, relatează EFE, citată de Agerpres.

Demiterea lui Michael Carrick și numirea lui Mauricio Pochettino, excluse din calcule

Acest interval include perioada de transferuri din vară, însă nu ia în calcul demiterea lui Michael Carrick din funcţia de antrenor, împreună cu plăţile compensatorii aferente pentru acesta şi stafful său tehnic, precum nici angajarea lui Mauricio Pochettino, pentru care United a trebuit să achite federaţiei din SUA o clauză de reziliere a contractului de selecţioner în valoare de 10 milioane de euro.

Datorie de 700 de milioane euro pentru Manchester United

Unul dintre cele mai preocupante aspecte ale situaţiei financiare a clubului englez este datoria acumulată de la preluarea clubului de către familia Glazer, în 2005. Clubul înregistrează o datorie de 700 de milioane euro, ceea ce reprezintă o creştere de 19,2% faţă de perioada anterioară.

În plus, cheltuielile cu salariile au crescut cu 8,6%, ajungând la 70 de milioane de euro.

În ciuda acestui declin economic, Manchester United rămâne unul dintre cluburile cu cele mai mari venituri din lume, încasările sale crescând în ultima perioadă cu 4,1%, ajungând la 132 milioane de euro.

UCL, o gură de oxigen

Calificarea în Liga Campionilor, după o absenţă de doi ani, a contribuit la această creştere a veniturilor, întrucât încasările din drepturile de difuzare au urcat cu 17,7%, până la 32 milioane de euro.

Manchester United va începe o nouă eră duminică, odată ce Mauricio Pochettino va conduce primul său meci în calitate de antrenor principal, împotriva lui Liverpool, pe Anfield, în Premier League.