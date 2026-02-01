Tottenham a remizat, scor 2-2, cu Manchester City, acasă, într-un meci din runda a 24-a din de Premier League.

Radu Drăgușin a fost titularizat de Thomas Frank în apărarea lui Spurs pentru derby-ul cu „cetățenii”.

Nota lui Radu Drăgușin după meciul cu Manchester City! Fundașul român, depășit



Fundașul român a avut erori la ambele goluri marcate de echipa lui Pep Guradiola.

La reușita lui Rayan Cherki, Drăgușin nu a reușit să îl blocheze la timp pe mijlocașul francez și acesta a marcat de lângă el. La golul doi, Fundașul lui Tottenham a pasat eronat și a pus-o pe Manchester City pe contraatac.

În urma prestației mai puțin reușite a lui Radu Drăgușin în fața unui atac fabulos, așa cum este cel al lui Manchester City, portalul Sofascore l-a notat pe fotbalistul de 23 de ani cu nota: 5,4.

Aflat la al treilea meci al sezonului, Drăgușin a primit cea mai mică notă raportat la restul jucătorilor care au evoluat în partida Tottenham - Manchester City.

Fundașul român este cotat la 22 de milioane de euro, conform site-ulu de specialitate Transferamrkt.com.

