Manchester United a prins încredere după cele patru victorii la rând bifate în Premier League, iar inevitabil se gândește ce poate face în perioada de vară următoare pentru întărirea lotului. Chiar dacă mai este mult până la finalul campionatului 2025-2026, clubul din Manchester se gândește la ce jucători poate aduce.

Printre ei se află și unul dintre cei mai apreciați mijlocași din Premier League, pe care ar vrea să îl aducă în locul lui Casemiro. A pus ochii pe Sandro Tonali (25 de ani), în acest moment legitimat la Newcastle United.

Manchester United îl vrea pe Sandro Tonali, de la Newcastle

În cazul în care Manchester United va lua cu adevărat în considerare mutarea lui Tonali, atunci Newcastle nu-l va da ieftin pe fotbalistul care mai are contract cu până în 2028. În presa din Anglia se vorbește despre o sumă de peste 100 de milioane de euro cu care s-ar mulțumi Newcastle pentru cedarea lui Sandro Tonali, în condițiile în care clubul din Premier League a plătit 60 de milioane pentru transferul fotbalistului în 2023, de la AC Milan.

La Newcastle, Sandro Tonali a bifat 94 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de șapte ori și, pe deasupra, a oferit și opt pase decisive.

Sandro Tonali, de la Newcastle, a fost suspendat din cauza pariurilor

Tonali fusese suspendat pentru un an, în toamna anului 2023, pentru participarea în pariuri ilegale, dar pedeapsa a fost ulterior redusă cu două luni, fotbalistul achitând și o amendă de 200.000 de euro, după ce și-a recunoscut vina în fața Federației Engleze de Fotbal.

Acesta a primit tratament psihologic pentru a scăpa de dependența de jocuri de noroc, s-a antrenat cu conștiinciozitate și a fost un mare câștig pentru trupa lui Eddie Howe încă din vara anului 2024.