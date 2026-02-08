Portarul italian și-a dat seama că l-a lovit pe fundașul de 21 de ani și a fost primul care s-a dus înspre el să vadă dacă e bine. Din fericire, Khusanov a ieșit pe pripoarele sale de pe gazon, dar Pep Guardiola a fost obligat să îl schimbe, pentru că s-a lovit la cap. În locul jucătorului din Uzbekistan a intrat Ruben Dias în minutul 61.

În minutul 57 al derby-ului din Premier League de pe „Anfield”, Abdukodir Khusanov a rămas întins pe gazon după un genunchi în figură pe care l-a primit de la Gianluigi Donnarumma.

Manchester City s-a impus cu 2-1 în fața lui Liverpool, într-un meci din runda a 25-a din Premier League.

Echipele de start din Liverpool - Manchester City:

Liverpool (4-2-3-1): Alisson - Szoboszlai, Konate, van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Wirtz, Gakpo - Ekitike

Rezerve: Mamardashvili, Woodman, Chiesa, Endo, C. Jones, Ngumoha, Nyoni, C. Ramsay, Robertson

Antrenor: Arne Slot

Arne Slot



Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma - Nunes, Khusanov, Guehi, Ait Nouri - Rodri, O'Reilly - B. Silva, Marmoush, Semenyo - Haaland

Rezerve: Trafford, Ake, Alleyne, Cherki, Dias, Foden, Lewis, Nico, Reijnders

Antrenor: Pep Guardiola

Manchester City și Liverpool sunt separate de patru poziții în ierarhia din Premier League și 8 puncte. Dacă formația lui Arne Slot încearcă să se apropie de zona locurilor de Champions League, "cetățenii" păstrează speranțe în lupta pentru titlu, însă un eșec pe Anfield ar ajuta-o pe Arsenal să se desprindă la nu mai puțin de 9 puncte.

Ambele formații traversează o formă similară. În ultimele cinci etape din Premier League, atât Manchester City, cât și Liverpool au înregistrat trei remize, un eșec și o singură victorie.

În continuare fără Alexander Isak, accidentat, Liverpool va miza în atac pe Hugo Ekitike, dar și pe Florian Wirtz, germanul care a început să semene cu starul de la Bayer Leverkusen - 9 goluri în care a fost implicat în ultimele 11 meciuri.

De partea cealaltă, Erling Haaland nu a început grozav anul 2026. Norvegianul a marcat un singur gol în Premier League, din penalty, și au existat zvonuri potrivit cărora ar putea fi lăsat pe bancă la partida de pe Anfield.

Întrebat dacă Haaland va fi titular, Pep Guardiola și-a arătat din nou admirația față de golgheterul din Premier League: "Nu știu, dar Erling este cel mai bun atacant din lume".