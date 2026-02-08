Liverpool a deschis scorul în minutul 74, prin Dominik Szoboszlai, care a reușit spectaculos din lovitură liberă, a la Roberto Carlos.

Bernardo Silva a restabilit, ulterior, egalitatea în minutul 84, iar Erling Haaland a dus scorul la 2-1 pentru ”cetățeni” în minutul 90+3.

Genul programului: thriller! Final exploziv pe Anfield cu 15 minute de prelungire! Eliminare, VAR și mulți nervi în Liverpool - City

Chiar dacă ”centralul” Craig Pawson a indicat șapte minute suplimentare, confruntarea de pe Anfield s-a încheiat abia în minutul 90+15.

Cu Alisson în careul advers, la bătaie pentru remiză, Manchester City a plecat pe un contraatac fulger. Cherki a înțepat mingea, care s-a rostogolit la firul ierbii până în plasă.

Până să ajungă însă în poartă, Szoboszlai și Haaland au sprintat spre balon. Norvegianul i-a luat fața fotbalistului de la Liverpool, dar a fost ținut. Apoi, Haaland l-a tras și el pe Szoboszlai.

La 3-1 pe tabelă pentru ”cetățeni”, VAR-ul a intervenit. Iar Pawson a luat decizia, după ce a revăzut imaginile, să-l elimine pe Szoboszlai și să dicteze lovitură liberă pentru City.

În cele din urmă, meciul s-a încheiat 2-1 pentru formația dirijată de Pep Guardiola.