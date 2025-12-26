Manchester United este foarte interesată de aducerea lui Jude Bellingham (22 de ani). Clubul englez, care a încercat anterior să-l transfere când juca pentru Borussia Dortmund, l-a transformat într-o prioritate pe termen scurt pentru a-și revitaliza lotul.

Manchester United, ofertă uriașă pentru Jude Bellingham și Real Madrid

Jurnalistul Miguel Serrano, citat de către defensacentral.com, susține că șefii „diavolilor roșii” pregătesc o ofertă masivă de 200 de milioane de euro. În plus, mijlocașului i se va propune un salariu anual net de 15 milioane de euro.

Englezul Jude Bellingham nu a jucat niciodată în prima divizie a țării sale. A ajuns din adolescență în Bundesliga, iar ulterior cluburile au încercat să-l transfere, dar Real Madrid s-a mișcat mai repede, plătind celor de la Dortmund 127 de milioane de euro.

În prezent, Bellingham câștigă la Real Madrid în jur de 10 milioane de euro, datorită unei măriri recente de salariu; a semnat pe 01.07.2023 un contract valabil până pe 30.06.2029. Pe Old Trafford, ar putea fi plătit cu 15 milioane de euro plus bonusuri pentru șase ani de angajament.

Relații excelente între Real Madrid și Manchester United

Cluburile deținute de stat (Manchester City și PSG) nu sunt singurele care își pot permite transferuri de impact. Există și alte cazuri, cum ar fi cele cu proprietari nord-americani (Manchester United, Liverpool și Chelsea).

Relațiile dintre Real Madrid și Manchester United sunt bune. În ultimele sezoane s-au încheiat acorduri pentru jucători precum Casemiro (71) și Varane (40), pentru care Real Madrid a primit circa 111 milioane de euro.

Bellingham, considerat netransferabil de către Real Madrid

Real Madrid nu ia în calcul să-l lase pe englezul de 22 de ani să plece, deoarece îl consideră un jucător unic în generația sa, o piatră de temelie a clubului. Nu va pleca pentru 150 sau 200 de milioane de euro, decât dacă mijlocașul își exprimă dorința pentru un transfer. În momentul de față, un astfel de scenariu pare de neconceput pentru că Bellingham este fericit și iubit în capitala Spaniei.

Așa cum se întâmplă în cazul transferurilor de nivel înalt, Florentino Perez va aminti clauza de reziliere a lui Bellingham de un miliard de euro. Englezul este unul dintre puținii jucători de neatins din vestiar, ca și Kylian Mbappe.

