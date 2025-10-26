Real Madrid a predat o lecție de fotbal ofensiv, în primul El Clasico din noul sezon. Chiar dacă, la final, diferența de pe tabelă a fost minimă în favoarea „galacticilor“, în realitate, victoria Realului a fost mult mai clară decât ce arată scorul final, după cum Sport.ro a explicat aici.

Neputința Barcelonei, plus faptul că tensiunile ating mereu cote înalte în El Clasico, au făcut că și astăzi partida să fie marcată de multe momente aprinse. Conflictul Vinicius – Lamine Yamal, despre care Sport.ro a scris aici, a fost doar cel mai mediatizat.

Bellingham, ironic și el cu Barcelona

Imediat după terminarea jocului, pe teren s-a iscat un conflict între jucătorii celor două rivale. Chiar dacă spiritele s-au calmat, relativ repede, fotbaliștii Realului au ținut să pună sare pe rana catalanilor. În frunte cu Jude Bellingham, al cărui gol a adus victoria madrilenilor.

La scurt timp după El Clasico, englezul a avut o postare cu celebra melodie a lui Elvis Presley, „Little Less Conversation“. Bellingham a pus această capodoperă muzicală la fotografia sa de după marcarea golului, trimiterea fiind clară. „Să dați mai puțin din gură“, le-a transmis Bellingham rivalilor de la Barcelona, aluzie la conflictele de pe teren și la protestele catalanilor la mai multe decizii ale arbitrului.

