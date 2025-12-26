Manchester United - Newcastle, meci contând pentru etapa a 18-a din Premier League, se va juca astăzi, pe 26 decembrie, de la ora 22:00. Confruntarea va fi redată în exclusivitate de către VOYO și în format LIVE VIDEO de către Sport.ro.

Manchester United și Newcastle deschid etapa a 18-a din campionatul Angliei. Înaintea partidei, „diavolii roșii” ocupă locul 7 cu 26 de puncte, iar „coțofenele” se află pe 11 cu 23 de puncte.

Palmaresul în ultimele 10 confruntări directe este în favoarea oaspeților de astăzi: 5 victorii, două remize și 3 înfrângeri.

Echipele probabile

Manchester United (3-4-2-1): Lammens - Yoro, Heaven, Shaw - Dalot, Casemiro, Martinez, Dorgu - Mount, Cunha - Sesko.

Lammens - Yoro, Heaven, Shaw - Dalot, Casemiro, Martinez, Dorgu - Mount, Cunha - Sesko. Newcastle United (4-3-3): Pope - Miley, Thiaw, Schar, Hall - Guimaraes, Tonali, Joelinton - Murphy, Woltemade, Gordo.



Programul etapei a 18-a din Premier League



Manchester United - Newcastle, de la ora 22:00, este singura partidă programată de tradiționalul „Boxing Day” de pe 26 decembrie, a doua zi de Crăciun.