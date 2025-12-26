de Dan Chilom

Azi, de “Boxing day”, ocupanta locului 7, United, întâlnește pe Newcastle, ocupanta locului 11. “Diavolii” au un golaveraj pozitiv 31-28, 26 de puncte, în timp ce “Coțofenele” au un golaveraj de 23-22 și 23 de puncte.



Oaspeții de azi iau învins în ultimele două meciuri directe pe cei de la United, 4-1 și 2-0.

Manchester United - Newcastle | Echipe probabile



Manchester United: Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Casemiro, Martinez, Dorgu; Mount, Cunha; Sesko



Newcastle: Pope; Miley, Thiaw, Schar, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon



“Coțofenele” s-au impus în 5 din ultimele 6 meciuri directe contra celor de la United.



Casele de pariuri sunt echilibrate când vine vorba de partida de diseară, oferind următoarele cote:



United - 2.57

Egal - 3.55

Newcastle- 2.65



Ambele echipe marchează - 1.50



Eddie Howe, antrenorul lui Newcastle, îl conduce pe Ruben Amorim la meciurile directe cu scorul de 2-0.



Anthony Taylor va conduce partida de azi, arbitrul de 47 de ani care acordă în medie 3,77 cartonașe galbene, și 0,18 roșii.



Sugestia Sport.ro: Pauză sau final X

