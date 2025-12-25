Real Madrid și Manchester City se luptă pentru transferul lui Michael Olise (24 de ani), extremă dreapta la Bayern Munchen.

Real Madrid și Manchester City îl vor pe Michael Olise

Conducerea bavarezilor a luat însă o hotărâre fermă. Nu este dispusă să renunțe la „perla” ei decât pentru o ofertă care ar depăși recordul mondial, informează Transfer News Live, citându-l pe jurnalistul Christian Falk.

Michael Olise este evaluat de site-ul de specialitate Transfermarkt la impresionanta sumă de 130 de milioane de euro.

30.06.2029 este data la care îi expiră contractul lui Olise cu Bayern Munchen.

Cel mai scump transfer din istoria fotbalului a fost cel al lui Neymar de la Barcelona la PSG. Parizienii au plătit către catalani, în 2017, clauza de reziliere a brazilianului în valoare de 222 de milioane de euro.

Olise, un fotbalist de viitor pentru Bayern Munchen

Michael Olise a fost cumpărat de Bayern Munchen, în vara anului 2024, de la Crystal Palace în schimbul sumei de 53 de milioane de euro.

În sezonul curent, a jucat pentru Bayern în 30 de meciuri oficiale, în care a marcat de 13 ori și a pasat decisiv în 16 rânduri.

