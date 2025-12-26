Dani Carvajal s-a bucurat de o carieră lungă și de succes la Real Madrid. Cu toate acestea, perioada sa la club pare să intre acum în faza finală.

Dani Carvajal, cu gândul la plecarea de la Real Madrid

În ultimele săptămâni, fundașul dreapta a început să se gândească mai mult asupra viitorului său. Contractul său expiră la sfârșitul sezonului. Și, pentru prima dată, se gândește serios să plece.

Recent, Carvajal a făcut o călătorie care nu a trecut neobservată. Nu a fost nici o vizită întâmplătoare, nici o simplă vacanță.

La 33 de ani, Carvajal înțelege cerințele fizice ale fotbalului de elită. Accidentările au jucat un rol în ultimele sezoane, inclusiv în cel actual.

Carvajal, un produs „La Fabrica”

Dani Carvajal rămâne unul dintre cei mai titrați jucători ai generației sale. A crescut la academia „La Fabrica”. A jucat un rol cheie în „La Decima” și a câștigat toate trofeele majore disponibile la nivel de club.

Totuși, Real Madrid se gândește la viitor și l-a transferat pe Trent Alexander-Arnold în această vară ca succesor al lui Carvajal.

Carvajal se gândește la stabilitatea familiei etapa curentă din cariera sa. De asemenea, își dorește o ligă care îl solicite mai puțin din punct de vedere fizic. Ar putea astfel să-și gestioneze mai bine condiția fizică.

Qatar, destinația aleasă Dani Carvajal

Din acest motiv, o mutare în Qatar câștigă teren, potrivit publicației „Fichajes”, citată de site-ul transfernewslive.com. Liga din Qatar i-ar permite să continue să concureze, reducând în același timp efortul fizic.

Deocamdată, concentrarea lui Dani Carvajal rămâne pe recuperare. Vrea să-și termine perioada la Madrid luptând pentru trofee, dacă este posibil. Dacă va pleca, o va face cu respect deplin față de club și fani, notează sursa citată.

