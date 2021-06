Manchester United este in discutii cu Jadon Sancho! Ce oferta fantastica i-a propus starului englez

Manchester United forteaza aducerea lui Jadon Sancho in aceasta vara si spera sa ajung la un acord cat mai curand.

"Diavolii rosii" au inceput demersurile pentru negocierile cu Jadon Sancho, iar Borussia Dortmund este dispusa sa il lase pentru o suma mai mica decat in vara precedenta. Initial, conducerea germanilor cerea 120 de milioane de euro pentru extrema Angliei, insa acum sunt dispusi sa il lase sa plece pentru doar 80 de milioane de euro, potrivit prestigioasei publicatii The Athletic.

United e pregatita sa plateasca 80 de milioane de euro, insa acestia doresc sa achite aceasta suma in transe. In acest caz, reprezentantii lui Dortmund doresc sa obtina si alte castiguri de pe urma transferului care pot fi obtinute din bonusurile contractuale. Formatia de pe Old Trafford are pretentii mult mai mari pentru sezonul urmator si doreste sa se lupte la titlu, iar unul dintre obiectivele clubului este aducerea unui jucator care poate face diferenta in ultima treime.

Manchester United este obisnuita sa plateasca sume uriase de transfer pentru jucatori. In sezonul 2019-20, formatia engleza a platit 226 de milioane de euro pentru transferuri. Sancho a terminat sezonul excelent, avand 13 goluri in ultimele 21 de partide pentru Dortmund, iar aducerea internationalului englez la un pret redus ar reprezenta foarte mult pentru fanii lui United, care si-l doresc pe atacant, inca de acum 2 ani.