Van de Beek, tot mai aproape de plecarea de la United: "Nu se potriveste acolo!" Ce echipa de top a pus ochii pe el

Internationalul olandez nu a reusit sa se adapteze pe Old Trafford, iar o legenda a Olandei considera ca a luat o decizie proasta atunci cand a ales sa se transfere in Premier League.

Donny Van de Beek a fost adus de Manchester United in vara trecuta pe suma de 40 de milioane de euro, iar mijlocasul olandez a jucat 36 de partide in tricoul "diavolilor rosii", a marcat o singura data si a oferit doar doua pase de gol in tot sezonul.

Olandezul nu a reusit sa se impuna in primul 11 si a inceput majoritatea meciurilor pe banca de rezerve. Doar patru meciuri a jucat in postura de titular in Premier League si asta doar cand mijlocasii centrali de baza erau accidentati sau suspendati.

Van der Vaart, fostul jucator a lui Tottenham, a vorbit despre motivul pentru care Donny Van de Beek nu s-a adaptat in fotbalul englez.

"Daca cineva pleaca de la United in aceasta vara, atunci va avea norocul sa joace ca titular. El se potrivea perfect in sistemul lui Ajax, dar nu se potriveste deloc la Manchester United. E prea bun sa stea pe banca. Are nevoie de minute cat mai rapid. E inca tanar, dar timpul zboara. Un pas in fata pentru el ar fi sa joace la un club ca Borussia Dortmund, United e mult prea departe de el", a declarat Rafael Van der Vaart pentru televiziunea americana ESPN.