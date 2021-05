Villarreal l-a facut sa planga pe Bruno Fernandes! Portughezul, cu ochii in lacrimi dupa ce United a ratat trofeul Europa League

Villarreal a castigat finala Europa League in fata lui Manchester United.

Manchester United era marea favorita in finala Europa League cu Villarreal, dar echipa lui Unai Emery a fost prima care a marcat, prin Gerard Moreno, in minutul 29. Euforia suporterilor spanioli a tinut pana in minutul 55, cand Cavani a reusit sa egaleze.

Finala s-a dus in prelungiri, unde scorul a ramas tot 1-1, iar la loviturile de departajare Villarreal s-a impus cu 11-10, David de Gea ratand ultimul penalty.

Declarat cel mai bun jucator al lui Manchester United in sezonul 2019-2020, Bruno Fernandes nu a putut sa isi ajute echipa. Fotbalistul portughez a fost surprins la finalul meciului cu lacrimi in ochi, dupa ce echipa sa a ratat ocazia de a castiga primul trofeu cu gruparea de pe Old Trafford.

Bruno Fernandes is in tears in Gdansk ???? ????: beIN pic.twitter.com/daACaNPLIM — Mirror Football (@MirrorFootball) May 26, 2021