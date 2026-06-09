Antrenorul spaniol lasă în spate o adevărată moștenire. Manchester City a câștigat Champions League (2023), șase titluri în Anglia (2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024), Supercupa UEFA (2024), Campionatul Mondial al Cluburilor (2024), trei FA Cup (2019, 2023, 2026), șase Carabao Cup (2018, 2019, 2020, 2021, 2026) și trei Supercupa Angliei (2019, 2020, 2025).

Primul jucător care a semnat cu Manchester City după plecarea lui Guardiola: ”Sunt foarte entuziasmat!”

Marți după-amiază, Manchester City a anunțat că Divine Mukasa, puștiul de 18 ani din Uganda, care are cetățenie engleză și care a jucat șase meciuri în sezonul 2025/26 pentru prima echipă a ”cetățenilor”, dar care în principal a fost în lotul U21, a semnat prelungirea contractului până în 2030.

Trecut pe la Academia West Ham, el a fost adus de Manchester City în 2023. A bifat apariții pentru echipa U18, U21 și UEFA-Under 19. În 2026 a fost trimis sub formă de împrumut la Leicester, unde a consemnat 16 meciuri

Într-un interviu pentru Manchester City TV, Divine Mukasa, care este cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate, a evidențiat că e extrem de entuziasmat și abia așteaptă să vadă ce îi rezervă viitorul, după ce a semnat pe cinci ani cu clubul de pe ”Etihad”.

”Sunt foarte entuziasmat să văd ce îmi rezervă viitorul.

Am învățat atât de multe din ziua în care am ajuns la club, atât de la jucători, cât și de la membrii staff-ului. Experiențele pe care le-am acumulat m-au făcut, cu siguranță, mai bun ca jucător și ca persoană.

Acestea fiind spuse, nu pot decât să folosesc acest mediu pentru a continua să progresez. Gustul fotbalului la prima echipă de la City, de la începutul sezonului trecut, nu a făcut decât să-mi sporească ambiția de a concura la cel mai înalt nivel”, a spus Mukasa.

Manchester City a terminat pe 2 sezonul 2025/26

La ultimul sezon cu Pep Guardiola pe banca tehnică, ”cetățenii” au încheiat pe locul doi cu 78 de puncte, la șapte lungimi în spatele liderului Arsenal, care a câștigat titlul.

Manchester City a bifat, după 38 de runde, 23 de victorii și nouă rezultate de egalitate, la care s-au adăugat șase înfrângeri.