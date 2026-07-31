E gata! Pleacă de la Real Madrid și semnează în Premier League

Articol scris de Matei Barbu

Real Madrid a ajuns la un acord cu Fulham pentru transferul atacantului spaniol Gonzalo Garcia, potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira.

Conform acestuia, clubul londonez va plăti 42 de milioane de euro, iar Real Madrid își va păstra și 30% dintr-un viitor transfer al jucătorului. Gonzalo Garcia a semnat un contract valabil până în vara anului 2031.

Gonzalo Garcia a semnat pe cinci ani cu Fulham

Atacantul în vârstă de 22 de ani este considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști formați de academia lui Real Madrid. În sezonul trecut, acesta a profitat de șansele primite la prima echipă și a impresionat prin evoluțiile sale, reușind să își facă loc în lotul madrilenilor.

Interesul celor de la Fulham a crescut considerabil în ultimele săptămâni, iar antrenorul echipei, Alvaro Arbeloa, a insistat pentru transferul atacantului, după ce a colaborat cu acesta în cadrul academiei lui Real Madrid.

În tricoul primei echipe a lui Real Madrid, Gonzalo Garcia a disputat 39 de meciuri oficiale, în care a înscris 8 goluri și a oferit 3 pase decisive. Evoluțiile sale au contribuit și la convocarea în premieră la naționala de seniori a Spaniei.