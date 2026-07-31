E gata! Pleacă de la Real Madrid și semnează în Premier League

E gata! Pleacă de la Real Madrid și semnează în Premier League Premier League
SPORT.RO
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Gonzalo GarciaReal MadridFulham
Din articol

Articol scris de Matei Barbu

Real Madrid a ajuns la un acord cu Fulham pentru transferul atacantului spaniol Gonzalo Garcia, potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira.

Conform acestuia, clubul londonez va plăti 42 de milioane de euro, iar Real Madrid își va păstra și 30% dintr-un viitor transfer al jucătorului. Gonzalo Garcia a semnat un contract valabil până în vara anului 2031.

Gonzalo Garcia a semnat pe cinci ani cu Fulham

Atacantul în vârstă de 22 de ani este considerat unul dintre cei mai promițători fotbaliști formați de academia lui Real Madrid. În sezonul trecut, acesta a profitat de șansele primite la prima echipă și a impresionat prin evoluțiile sale, reușind să își facă loc în lotul madrilenilor.

Interesul celor de la Fulham a crescut considerabil în ultimele săptămâni, iar antrenorul echipei, Alvaro Arbeloa, a insistat pentru transferul atacantului, după ce a colaborat cu acesta în cadrul academiei lui Real Madrid.

În tricoul primei echipe a lui Real Madrid, Gonzalo Garcia a disputat 39 de meciuri oficiale, în care a înscris 8 goluri și a oferit 3 pase decisive. Evoluțiile sale au contribuit și la convocarea în premieră la naționala de seniori a Spaniei.

Prin această mutare, Fulham își asigură serviciile unui atacant de mare perspectivă, în timp ce Real Madrid își păstrează un procent important dintr-un eventual transfer viitor, semn că oficialii clubului spaniol continuă să creadă în potențialul fotbalistului.

Fulham în perioada de mercato

Veniri

  • Jonah Kusi-Asare (Transferat de la Bayern Munich)
  • Gonzalo Garcia (Transferat de la Real Madrid)

Plecări

  • Raul Jimenez (liber de contract)
  • Steven Benda (liber de contract)
  • Devan Tanton (liber de contract)
  • Bradley De Jesus (liber de contract)
  • Ollie Gofford (liber de contract)
  • Charlie Robinson (liber de contract)
  • Joseph Walters (liber de contract)
  • Tom Wingate (liber de contract)
  • Callum Cliff (liber de contract)
  • Marcell Hall (liber de contract)
  • Ruban Khan (liber de contract)
  • Oliver Mayer (liber de contract)
  • Harley Platel (liber de contract)
  • Quinn Schutter (liber de contract)
  • Olly Sanderson (transfer la Stevenage)
  • Raul Jimenez (Transferat la Wolves)
  • Harry Wilson (Transferat la Leeds)
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