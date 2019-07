Manchester City e gata sa dea bomba verii pe piata transferurilor! 75 de milioane pentru o mutare de marca! Cine poate ajunge sub comanda lui Guardiola

Manchester City e aproape de un transfer spectaculos.

Leroy Sane e tot mai aproape de Bayern Munchen, iar Guardiola ii cauta inlocuitor. Manchester City ar vrea sa ii achite clauza de reziliere in valoare de 75 de milioane de euro lui Mikel Oyarzabal (22 de ani), jucator ce evolueaza pentru Real Sociedad, aunta AS.

Sane isi doreste sa revina in Bundesliga din cauza faptului ca nu a fost titular constant la Manchester City. A ajuns in 2016 la City de la Schalke in schimbul a 50 de milioane de euro si a marcat 39 de goluri in 133 de meciuri pentru "cetateni".

Oyarzabal este un jucator crescut de Real Sociediad si a marcat 13 goluri in 37 de meciuri pentru formatia din La Liga. Este cotat la 50 de milioane de euro pe transfermarkt.com