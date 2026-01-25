Daniel Pancu a avut o criză de nervi în direct după FCSB - CFR Cluj 1-4. Antrenorul „feroviarilor” a ridicat puternic tonul în discuția cu reporterii de la flash-interviuri.

Daniel Pancu, reacție nervoasă după FCSB - CFR Cluj 1-4

Pancu a fost extrem de nemulțumit de modul în care a fost alcătuit programul pentru următoarele etape. El a subliniat că CFR Cluj va avea cu o zi de odihnă mai puțin față de „U” Cluj, viitoare adversară a echipei sale.

„Lumea ne consideră morți, dar nu suntem încă. Jucăm derby cu U Cluj. U Cluj joacă acasă marți, noi miercuri la Arad. Jucăm cel mai important meci al sezonului, cel cu Rapid, marți, Rapid joacă vineri, noi jucăm sâmbătă derby-ul cu U Cluj. Păi, este egalitate asta? E clar că suntem desconsiderați pe față. Eu azi am aflat, sunt foarte nemulțumit.



Pancu: „CFR nu e moartă!”

Îi rog să schimbe acest lucru. CFR nu e moartă! CFR Cluj nu e moartă! Vrem să fim respectați. O zi în plus în perioada asta cu meciuri din 3 în 3 zile contează enorm. Plus că jucăm cu echipe puternice. Rapid a făcut o mulțime de transferuri. M-am refulat, sunt lucruri pe care le îmbunătățim, m-am bucurat că am marcat. Eu mă gândesc la meciul cu Metaloglobus care e foarte greu", a declarat Daniel Pancu, după victoria FCSB.



CFR Cluj a învins duminică, în deplasare, scor 4-1, FCSB, în etapa a 23-a din Superligă. În clasament CFR este pe locul 9, cu 32 de puncte, iar FCSB e a 11-a, cu 31 de puncte.

