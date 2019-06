Lovitura pentru Guardiola! Primul jucator care se va desparti de Manchester City! "E de ajuns"

Dupa 9 ani petrecuti la City, David Silva (33 ani) va parasi clubul la finalul sezonului viitor. Dupa ce in 2010 a fost adus de la Valencia in 2010 in schimbul a 29 de milioane de euro, jucatorul e hotarat sa paraseasca gruparea de pe Etihad la sfaristul sezonului urmator, spun cei de la BBC

"Urmatorul sezon va fi ultimul pentru mine. 10 ani pentru mine sunt suficienti. Initial ma gandeam sa mai raman inca doi ani, dar m-am decis sa mai stau doar un singur sezon. Nu m-as vedea niciodata sa evoluez pentru o alta echipa si sa joc impotriva lui City", a spus David Silva.

David Silva will leave Man City at the end of the season.

Is he the best Spaniard to ever play in the Premier League? ???? pic.twitter.com/Xcb9utwayn