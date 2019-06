Manchester City se pregateste de cel mai scump transfer din istorie! 90 de MILIOANE de euro pentru un fundas! Jucatorul care poate ajunge sub comanda lui Guardiola

Manchester City poate face cel mai scump transfer.

Manchester City si Manchester United se lupta pentru a-l aduce pe fundasul celor de la Leicester, Harry Maguire.

Ar fi cel mai scump fundas transferat din istorie



Manchester City este favorita sa il aduca sub comanda lui Guardiola pe Maguire, anunta Daily Mirror. Oferta facuta de City celor de la Leicester se ridica la 90 de milioane de euro, iar daca mutarea se va concretiza, Maguire va deveni cel mai scump fundas transferat. Ar intrece suma pe care Liverpool a platit-o pe van Dijk, 84.65 de milioane de euro, suma care este record pana in acest moment. Maguire ar urma sa incaseze peste 300 de mii de euro pe saptamana la City.

Fundasul englez evolueaza la Leicester din 2017, transferat de la Hull City in schimbul a 13 milioane de euro. A mai jucat in cariera pentru Barnsley U18, Sheffield United si Wigan. In acest sezon a marcat 3 goluri in 31 de aparitii pentru Leicester si este cotat la 50 de milioane de euro potrivit transfermarkt.com