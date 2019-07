Motivul REAL pentru care Ianis nu a mai ajuns la Manchester City! Decizia i-a apartinut in exclusivitate jucatorului: de ce l-a refuzat pe Guardiola

Ianis Hagi va juca pentru Genk.



Ianis Hagi s-a transferat in Belgia si va juca alaturi de Genk in UEFA Champions League. George Ogararu a confirmat scenariul prezentat de Gica Popescu, conform caruia Manchester City a incercat sa-l deturneze pe Ianis Hagi in ultimul moment.

City a vrut sa-l transfere pe Ianis si sa-l imprumute ulterior, insa echipele la care voiau englezii sa-l trimita nu jucau in Champions League.

"Au fost discutii pana in ultimul moment cu City. Au fost prezenti si la Campionatul European U21. Si ei, si cei de la Barcelona. Nu a existat varianta unui imprumut la o echipa de calibrul lui Genk in cazul lui City. Echipele la care ar fi fost imprumutat nu jucau in Champions League, iar Ianis si-a dorit sa joace la o echipa care evolueaza in grupele UEFA Champions League", a declarat George Ogararu la DigiSport.