Manchester City da 45 de milioane pentru un fundas! Cine poate ajunge sub comanda lui Guardiola

City a pus ochii pe fundasul celor de la Bournemouth, Nathan Ake, anunta L'equipe. Suma de trasfer se ridica la 45 de milioane de euro, iar daca cele doua cluburi se inteleg, jucatorul ar putea ajunge sub comanda lui Guradiola.

Fundasul olandez de 24 de ani a venit la Bournemouth in schimbul a 20 de milioane de euro, imprumut de la Chelsea in anul 2016 si poate evolua si ca mijlocas. Este cotat la 30 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

L'Equipe saying Nathan Ake to Man City for £40m is on.

That'd be them definitely out of the Maguire running... pic.twitter.com/zfEDtb3k5G