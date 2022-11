Lovitură pentru Gareth Southgate! Fundașul de bază al selecționerului Angliei va lipsi de la Mondial. Prima reacție a jucătorului

Reece James s-a accidentat în victoria lui Chelsea împotriva lui AC Milan, scor 0-2, din grupele Champions League, partidă disputată pe 11 octombrie pe Giuseppe Meazza. Graham Potter a fost nevoit, atunci, să-l înlocuiască cu Cesar Azpilicueta (62').

Din acel moment, internaționalul englez a lipsit de la șapte partide ale londonezilor, iar potrivit thenationalnews.com, Reece James nu va putea fi prezent nici la Campionatul Mondial organizat în Qatar.

Accidentat la genunchi, fundașul dreapta va putea reveni pe gazon abia pe 12 decembrie, potrivit site-ului de specialitate, Transfermarkt, atunci când turneul este în plină derulare.

Prima reacție a lui Reece James

După ce a aflat că nu va fi refăcut complet pentru a-și sprijini echipa în jocurile din Campionatul Mondial din Qatar, Reece James a reacționat categoric pe rețelele social media.

„Sunt devastat. În momentul în care mi-am accidentat genunchiul, știam că am ratat șansa să particip la Mondial, dar am simțit întotdeauna că va fi posibil asta. Am muncit mai mult ca niciodată pentru a avea șansa să merg acolo și să ajut echipa.

Apreciez, pentru că riscam din ambele părți, dar chiar aș fi făcut chestia asta. Le urez mult succes băieților. Eu voi reveni cât se poate de repede. Aveți grijă și împărtășiți dragoste”, a scris Reece James pe Twitter.

Cariera lui Reece James

Reece James este produsul lui Chelsea și a trecut pe la echipele under-18 și under-23, înainte să facă pasul la formația mare în vara anului 2019.

Fundașul dreapta a bifat 134 de partide în tricoul „albaștrilor”, a reușit să se impună pe tabelă de 11 ori și să paseze decisiv în 21 de situații.

La națională, englezul a fost convocat de 15 ori, însă nu a reușit să marcheze primul gol, până acum, pentru reprezentativa Angliei.