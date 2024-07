Gareth Southgate și-a decis viitorul! Cu ce club vrea să semneze

În ciuda faptului că a fost cel mai de succes antrenor al Angliei de la 1966 încoace, ajutând echipa să ajungă la două finale consecutive ale Campionatului European, Southgate a considerat că este timpul să își schimbe împrejurimile.

După opt ani la conducerea echipei naționale, în care a gestionat 102 meciuri în patru turnee majore, Southgate a lăsat o moștenire impresionantă.

Cu toate acestea, decizia sa de a pleca a pus Federația de Fotbal a Angliei într-o situație dificilă, în căutarea unui înlocuitor pe măsură.

Nume precum Eddie Howe și Graham Potter au fost menționate ca posibili înlocuitori.

În același timp, Erik ten Hag se confruntă cu un viitor incert la Manchester United, în ciuda semnării unui nou contract.

Sir Jim Ratcliffe, noul investitor major al "diavolilor roșii", urmărește cu atenție performanțele lui ten Hag și are deja un favorit clar pentru a-l înlocui, în cazul în care olandezul nu reușește să obțină rezultatele așteptate la Old Trafford.

Deși Southgate nu și-a dezvăluit încă destinația viitoare, presa britcanică sugerează că ar putea fi interesat de un rol de antrenor la nivel de club.

În acest context, Manchester United ar putea fi o opțiune, dacă luăm în calcul actuala situație a tehnicianului olandez.

"Gareth Southgate își dorește să o antreneze pe Manchester United și pune presiune pe Erik ten Hag înainte de începerea sezonului", au notat jurnaliștii de la Transfer News Live.

???? Gareth Southgate wants the Manchester United job, putting the pressure on Erik ten Hag to have a good start to the season.

(Source: Daily Star) pic.twitter.com/jFTv7JjK3j