Anglia și-a găsit selecționer: ”Este o onoare!”

Englezii au anunțat că Lee Carsley va fi interimar la prima reprezentativă, până va fi găsit un nou selecționer.

Lee Carsley este noul selecționer al Angliei

”Lee Carsley a fost numit selecționer interimar al echipei naționale a Angliei înainte de startul campaniei pentru Liga Națiunilor”, a fost anunțul apărut pe site-ul orifial al Federației Engleze de Fotbal.

Lee Carsley has been appointed interim head coach of the #ThreeLions ahead of the start of our #NationsLeague campaign.

Din 2021, antrenorul în vârstă de 50 de ani a fost selecționerul reprezentativei under-21 a Angliei. Carsley se va afla la cârma primei echipe pentru meciul din deplasare cu Irlanda și pentru partida din Anglia cu Finlanda.

Totuși, în anunțul oficial, federalii au menționat că Lee Carsley poate rămâne în funcție până la finalul toamnei, perioadă în care căutările pentru un nou selecționer vor continua. Lee Carsley a făcut parte din staff-ul lui Gareth Southgate la ulttimele trei turnee finale: EURO 2020, Cupa Mondială din Qatar și EURO 2024.

Carsley are o experiență vastă și la echipele de club, unde a lucrat la formații precum Coventry City, Sheffield United, Brentford, Manchester City sau Birmingham City.

”Este o onoare să fac acest pas important și să pregătesc naționala Angliei în această perioadă. Pentru că sunt familiar cu jucătorii și cu ciclul fotbalul internațional, are sens ca eu să pregătesc echipa în timp ce FA continuă procesul de recrutare a unu nou selecționer. Prioritatea mea principală este să asigur continuitatea, iar obiectivul nostru este să ne asigurăm promovarea în Liga Națiunilor”, a spus Lee Carsley.

Lee Carsley a câștigat EURO 2023 alături de reprezentativa U21 a Angliei.

În Liga Națiunilor, Anglia face parte din Liga B, Grupa 2, în care se mai află Grecia, Irlanda și Finlanda.

Gareth Southgate: ”A fost onoarea vieții mele să fiu selecționerul Angliei!”

Gareth Southgate a decis să părăsească naționala Angliei după eșecul suferit de Anglia în finala EURO 2024. Atunci, englezii au pierdut în fața Spaniei cu scorul de 1-2.

”Sunt un englez mândru, a fost onoarea vieții mele să joc pentru Anglia și să fiu selecționerul Angliei. A însemnat totul pentru mine și am dat absolut tot. Acum este timpul pentru schimbare, pentru un nou capitol”, a spus la acel moment Gareth Southgate.